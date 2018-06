La Comissió d’Ajuda al Refugiat demana que l'acollida de l'Aquarius no sigui un «mer gest»

Presentació de l'informe del 2018 sobre les persones refugiades a Espanya i Europa. Foto: Janira Planes

Catalunya: més de 3900 persones hi van sol•licitar asil al 2017. Més de 2100 en els primers 5 mesos de 2018. Esperem triplicació de les xifres 2017. Estel•la Pareja directora de @CCARefugi #informeCEAR pic.twitter.com/CIilenqkZ3 — CCAR (@CCARefugi) 18 de junio de 2018

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat ha presentat el setzè Informe anual , que analitza la situació de les persones refugiades al món, a la Unió Europea i a l'estat espanyol al llarg del 2017. Aquest any ha estat, segons apunta Miguel Pajares, el president de la CCAR, "un fracàs estrepitós" a l’hora de recol·locar les persones refugiades, ja que de les 704.625 sol·licituds d'asil a la Unió Europea, menys del 30% han estat ateses. La poca efectivitat de les polítiques d’asil es deu, per a Pajares, a que cada país desenvolupa les seves polítiques sense tenir en compte “un objectiu en comú”.La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat insta que s’abordi amb urgència l’eliminació de les “devolucions en calent” de les persones rescatades i reclama a l’executiu que asseguri el respecte dels drets humans a les fronteres. Denuncien també l’anunci del govern espanyol sobre el possible trasllat dels rescatats de l’Aquarius a CIES i demanen que es faci el necessari per millorar el sistema d'asil.L’any 2017 ha estat marcat pel col·lapse de les polítiques d’asil de l’estat espanyol i per això cal “una revisió en profunditat”, ha afirmat la director de la CCAR, Estel·la Pareja. Ha afegit que les devolucions en calent són il·legals i que l'Estat "normalment s’expulsa les persones rescatades al Marroc, un país amb greus mancances en drets humans”.Per evitar que es repeteixin situacions d'aquest tipus, el que demana la CCAR és un protocol unificat, amb un accés als serveis d’assistència garantits, una bona gestió de la identificació i dels serveis jurídics. El perfil d’edat majoritari dels sol·licitants és d’entre 18 i 34 anys, i més del 24% són menors no acompanyats. Es fa una crida a la Generalitat perquè s'afavoreixi la seva distribució en centres tutelats. A més de l’Aquarius , aquest cap de setmana ha estat marcat per l’entrada de gairebé 1.000 persones per les costa andalusa i 200 per les Canàries. No obstant, l’"efecte crida", segons Pajares, no és real perquè "els refugiats venen perquè viuen situacions de conflicte als seus països". Des de CCAR es remarca que el nombre de persones refugiades que acull Europa i Espanya són poques. A tot el món, l'any 2017 es van superar els 70 milions de persones obligades a viure fora de les seves llars.La primera nacionalitat sol·licitant és Veneçuela, amb més de 10.000 sol·licituds registrades, que suposen un de cada tres sol·licitants, de les quals només 15 han rebut la condició de refugiat. La segona és Síria, amb poc més de 4.000 persones, seguida de Colòmbia i Ucraïna amb més de 2000 sol·licituds per país.L’organització ha avançat que fins ara, durant aquest 2018, les sol·licituds d’asil a l’estat espanyol arriben a les 17.000 i es preveu que se superi el rècord de peticions de l’any passat, que van ser 31.120. D’aquestes, el 65% van ser rebutjades, el que suposa una de les taxes de negació més altes d’entre els estats membres de la Unió Europea. A Catalunya, fins a 2.100 persones han sol·licitat l’asil aquest any.

