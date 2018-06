Susagna Roura i Rafael Sánchez consideren que serà una bona eina per la Guàrdia Urbana. Foto: Josep M. Montaner

La unitat canina començarà en breus una prova pilot per veure si funciona. Foto: Josep M. Montaner

En Barney és el primer gos policia de Vic. L'Ajuntament posarà en marxa una prova pilot durant el mes de juliol per implantar la unitat canina (K9) a la ciutat. Actualment, la Guàrdia Urbana està provant si funciona i quants agents estan disposats a portar els gossos. De moment, n'hi ha tres, que s'encarregaran del ca durant el període de prova. Serà del 25 de juny al 29 de juliol i patrullaran per la ciutat al final del dia. Durant aquest temps el gos es quedarà a casa dels policies.Els tres agents han fet un curs de formació. Rafael Sánchez és un d'aquests i explica que el curs els ha ensenyat a "saber portar, manipular i llegir el gos", a més d'altres aspectes de conducta.En Barney és un pastor belga negre o groenendael. Els gossos policia acostumen a ser d'aquesta raça o també alemanys. Ve de Caniausa -l'entitat encarregada de la recollida d'animals a la ciutat- que lloga els gossos per fer aquestes tasques i alhora ofereix els cursos de formació i ensinistrament a Piera."De moment el cos s'ho està mirant amb expectació", diu Sánchez, però remarca que en les darreres pràctiques amb el gos ho han vist "com una eina molt útil que ens ajudarà molt en la nostra feina". Si la prova pilot funciona, Vic es convertirà en el primer municipi osonenc que té unitat canina al seu cos policial.Els gossos policia "serviran per aspectes de seguretat i, sobretot, per detecció de drogues", explica la regidora de Convivència i Seguretat Susagna Roura. En seguretat, per exemple, poden actuar "en cas d'un atac amb arma blanca" o "per olorar explosius".Sánchez comenta que l'animal pot arribar a detectar fins a "dotze tipus de substàncies com la marihuana, la cocaïna, l'heroïna o l'speed". "Habitualment amaguen les drogues en un lloc i durant el registre els agents no ho trobem", explica Sánchez, remarcant que "el gos de seguida ho detecta". De fet, de les tres actuacions realitzades fa uns dies va quedar palès que "el gos olora molt més enllà del nostre nas", remarca Roura.La regidora sosté que la venda i el consum de drogues és una problemàtica de la qual se'n reben moltes queixes dels veïns. La patrulla canina ha de permetre interceptar els infractors en parcs públics o "els que en venen a fora les escoles". "El problema no desapareixerà, però els hi serà més complicat i esperem que es redueixi", conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)