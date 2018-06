Demòcrates s'apunta a les primàries de Graupera amb el 95% dels suports

Demòcrates ha anunciat aquest dilluns el resultat de la consulta interna sobre l'adhesió del partit a la iniciativa "Primàries Barcelona" que encapçala el periodista i filòsof Jordi Graupera. Hi ha participat el 40,1% dels electors (234) i el s'hi s'ha imposat per una clara majoria amb el 95,4% dels vots.En la consulta, els electors havien de decidir sobre si volien o no sumar-se a la iniciativa, que planteja un procés de primàries obertes a la ciutadania en confluència amb independents, partits i entitats de cara a les eleccions municipals de l'any vinent. El secretari general de Demòcrates, Antoni Castellà, ha explicat que el partit a traslladat a Graupera la condició de crear una sindicatura electoral amb la participació d'independents i un membre de cada partit o entitat que es presenti a les primàries per tal de "coordinar tot el procés"."Les pròximes eleccions municipals no poden ser normals", ha apuntat Castellà, i ha fet una crida a les altres formacions sobiranistes -ERC, PDECat i la CUP- perquè se sumin al procés de primàries deixant de banda del partidisme.

