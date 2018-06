El PSC demana que no es «menystingui» el rei a la inauguració dels Jocs Mediterranis

La inauguració dels Jocs Mediterranis a Tarragona el pròxim divendres preveu aplegar els màxims representants institucionals de l'Estat i de Catalunya. L'acte, però, es preveu polèmic per la presència del rei i les reticències cap a la seva figura que ja ha expressat públicament el president de la Generalitat, Quim Torra. És per aquest motiu que el PSC ha fet una crida a "respectar" i a no "menystenir" Felip VI durant l'acte d'inauguració. "Serà una finestra al món. Està en joc la imatge de Catalunya i Espanya", ha advertit el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, que ha defensat que es transmeti una imatge d'"entesa".El dirigent socialista ha argumentat que es pot "discrepar" de les accions i paraules del rei en els darrers mesos, però ha demanat que sigui "respectat" per tothom i que es tingui prou "seny" com per aprofitar la projecció internacional que els Jocs del Mediterrani donaran a la ciutat de Tarragona. La setmana passada, però, Torra ja va deixar clar que considera que el rei hauria de demanar perdó als catalans pel discurs que va fer el passat 3 d'octubre arran de les càrregues policials durant la celebració del referèndum.De fet, les últimes estades del rei a Catalunya ja han estat objecte de crítiques i de manifestacions ciutadanes en protesta pel paper que ha exercit Felip VI davant del conflicte territorial, així com de plantades institucionals del president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant la rebuda oficial de la inauguració del Mobile World Congress.Illa també s'ha mostrar partidari de teixit el diàleg entre el Govern de la Generalitat i el govern de Pedro Sánchez a partir de la recuperació dels articles de l'Estatut suspesos pel Tribunal Constitucional, així com la negociació del nou sistema de finançament. El dirigent socialista ha demanat a l'executiu català que no deixi de nou la cadira buida al Consell de Política Fiscal i Financera, que serà convocat pròximament.Amb tot, els socialistes catalans segueixin insistint en la necessitat que el Govern de Torra deixi clar que no pensa transitar per la via unilateral. "El Govern ha de ser clar i dir que respectarà el marc legal vigent", ha conclòs Illa.

