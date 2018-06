Un casal independentista fa un mural d'Anna Gabriel i li acaba demanant perdó

jajajaja truqueu a la del Ecce Homo — Elena (@Elena_Intrusa) 17 de junio de 2018

Free Carmen Martinez Bordiu! — Sensatoman (@sensatoman) 17 de junio de 2018

Es Anna Gabriel o Margarita Robles? — Raidtxu 🎗️ Republikaner 🇩🇪 (@raidtxu) 17 de junio de 2018

El Casal Despertaferro de Reus va voler fer un petit homenatge a Anna Gabriel amb motiu dels quatre mesos que fa que es troba a l'exili. Van pintar un gran mural al carrer del Doctor Robert en honor a l'exdiputada cupaire amb el qual demanaven que torni a casa, en llibertat.Ara bé, després de fer el mural, els reusencs li van demanar perdó a través d'un tuit. Per què? Doncs, com expliquen des del casal: "Tenim més bona intenció que talent", ja que el rostre que llueix en el mural no s'assembla gens Anna Gabriel. Aquesta és la piulada:Aquesta obra d'art urbà ha provocat desenes de comentaris que diuen que la persona del mural s'assemblea a diferents personatges famosos, menys a la cupaire. Aquestes són algunes de les reaccions que s'han vist a la xarxa:

