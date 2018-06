ERC alerta que polaritzar les municipals en clau nacional pot beneficiar Cs

ERC es mira amb cautela la proposta d'estendre a tot Catalunya les primàries per confeccionar candidatures independentistes unitàries a les municipals . "Una estratègia de polarització a nivell nacional pot afavorir les opcions que no tenen projecte de ciutat i que no tenen cap alcaldia", ha valorat aquest dilluns la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, en referència a Cs.Tot i això, no ha tancat cap porta i ha valorat, també en relació a la proposta de Poble Lliure de llistes republicanes i d'esquerres unitàries , que "el més important és maximitzar els vots" i estudiar les "estratègies per tenir el millor resultat des de l'independentisme i el republicanisme". Vilalta, però, apunta que cal esperar a veure com evolucionen aquestes iniciatives.Preguntada per la iniciativa de JxCat de reformar el reglament del Parlament per permetre les investidures a distància, ha destacat que és una via a explorar. "Tenim un Govern efectiu i paral·lelament estudiarem totes les iniciatives parlamentàries que presentin altres grups per arribar a investir de Puigdemont", ha afirmat, i ha posat en valor el fet que l'executiu ja existent està "treballant per la ciutadania i la gent, impulsant mesures paralitzades pel 155". Així mateix, ha deixat clar que el Govern "està compromès amb el mandat democràtic de l'1-O i amb fer polítiques republicanes".Vilalta ha carregat també contra Cs, a qui ha titllat d'irresponsable per "crear i atiar la fractura social per accedir a la Moncloa". Mentre critiquen la presència de llaços grocs a l'espai públic, ha denunciat, són "incapaços de condemnar les agressions" contra els que en llueixen, així com proposa reformar la llei electoral per impedir la presència de l'independentisme al Congrés. "Som un país divers, plural i no fracturat i no permetrem que se'n surtin amb la seva", ha subratllat, i ha afirmat que "el millor antídot contra el discurs de l'odi que practica Cs és seguir treballant per a tothom".

