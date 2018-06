El Govern avisa Sánchez que s'equivocarà si aposta pel «cafè per a tothom»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha advertit aquest dilluns Pedro Sánchez que s'equivocarà si aposta per un model de "cafè per a tothom" en la trobada que ha de mantenir en el president de la Generalitat, Quim Torra, al llarg de les properes setmanes. "El principal repte [a abordar en aquesta trobada] és la voluntat de milions de catalans de deixar de ser espanyols", ha assegurat Artadi després de la ronda de reunions amb representants sindicals i de la patronal.Segons la dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), cal parlar dels incompliments de l'Estat envers Catalunya -bona part d'ells ja plantejats per Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en la legislatura passada-, però sense que això es converteixi en el nucli central del diàleg entre administracions. Sánchez rebrà el lehendakari Íñigo Urkullu abans que Torra, perquè el criteri establert és que l'ordre de les reunions serà estipulat en funció de l'antiguitat de l'estatut d'autonomia de cada comunitat."El govern espanyol ha posat tothom a la mateixa alçada. Esperem que no es pretengui que hi hagi un debat territorial. Catalunya és l'únic parlament on hi ha majoria independentista per segona vegada consecutiva i que té presos. Si Sánchez pretén cafè per a tothom, serà la recepta equivocada. Esperem que no sigui així", ha destacat Artadi, que ja treballa amb la ministra Meritxell Batet per bastir l'ordre del dia de la reunió Artadi ha aprofitat la roda de premsa per avançar que l'executiu català -a través del departament d'Empresa i Coneixement- ja està avaluant si el decret que va permetre la fuga d'empreses de Catalunya a l'octubre va "vulnerar drets", en relació als accionistes. La derogació d'aquest decret ha estat reiteradament exigida per Torra i formarà part de l'agenda que s'està elaborant de la trobada entre els dos presidents.La consellera ha lamentat que hi hagi "veus intencionades" que malparlin de l'evolució de de l'economia catalana, i és per això que ha agraït a les patronals que hagin situat destacat la bona marxa. Sí que els han fet un retret: el seu posicionament sobre la situació política -amb presos i exiliats- no és tan sensible com el dels sindicats.Els punts de trobada amb els dos col·lectius, segons Artadi, han estat la posada en marxa de l'Agència Catalana per la Formació Professional i la reactivació del Pacte Nacional per la Indústria. Un altre dels aspectes que s'han tractat és el desenvolupament de la fibra òptica en els polígons industrials.Tres de les principals patronals catalanes -Foment del Treball, Pimec i Fepime- consideren que la derogació del decret de l'octubre que facilitava la fuga d'empreses de Catalunya podria ser un bon "gest" de cara a la posada en marxa d'un diàleg entre la Generalitat i l'Estat. En aquests termes s'han expressat Ramon Adell -Foment-, Helena de Felipe -Fepime- i Josep González -Pimec- després de reunir-se amb Torra. Tots tres han demanat un marc de "seguretat jurídica" i "d'estabilitat" en aquesta legislatura.Adell li ha traslladat la necessitat de tenir "estabilitat" al país. "La reunió ha estat amable, hem compartit possibles agendes de cara al Pacte Nacional per la Indústria i d'altres qüestions relacionades amb el creixement", ha indicat el representant de Foment. González ha constatat la bona marxa de l'economia, mentre que De Felipe ha recalcat la importància de la formació professional."Entrem en un moment polític en el qual els dos governs tenen la voluntat inicial de diàleg. Ara falta que el concretin". Aquest és el diagnòstic que ha traçat Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, després de reunir-se amb Torra . A la cita també hi ha assistit Javier Pacheco, el seu homòleg a CCOO, que ha demanat -com Ros- la llibertat dels presos polítics per fer "efectiu" aquest diàleg tan anunciat i que, teòricament, s'ha d'obrir pas després de la trobada que han de mantenir en les properes setmanes Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez.L'existència dels presos, han apuntat Pacheco i Ros, és una "anomalia democràtica" i una situació "desproporcionada". "És moment de diàlegs entre governs i entre organitzacions per poder tornar a aquelles situacions de normalitat. No hi haurà plena normalitat fins que la gent que està en presó preventiva no estigui en lllibertat", ha destacat el secretari general d'UGT a Catalunya, que ha volgut destacar com la cita entre els sindicats i el president ha servit per "tornar a la normalitat".Pacheco i Ros han agraït el gest de Torra de rebre'ls abans que als representants de la patronal, que s'han trobat després amb el president. Els dos dirigents han reclamat la convocatòria urgent de la mesa de diàleg social permanent i, també, modificacions pressupostàries per tal de millorar les condicions dels treballadors de la funció pública. "Cal resoldre d'una vegada per totes la recuperació de les pagues d'anys anteriors. No es poden retardar, tenen un efecte directe en les persones", ha indicat Pacheco.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)