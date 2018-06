El surf femení agafa l'onada a la badia de Roses

La Sweet Aloha Costa Brava ha reunit unes 250 noies surferes a Sant Pere Pescador. Foto: Albert Alemany

La Sweet Aloha Costa Brava permet veure la sortida del sol des de la taula de surf. Foto: Albert Alemany

El surf femení ha agafat l'onada aquest cap de setmana a la badia de Roses. Unes 250 noies han participat a la tercera Sweet Aloha Costa Brava que s'ha celebrat al càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Els organitzadors celebren l'èxit de la trobada i ja pensen en la quarta edició de l'any vinent.“És un esdeveniment que reivindica el poder femení entre onades i confirma que els esports de surf, també son cosa de noies”, explica Panxo Pi-Sunyer, organitzador de la Sweet Aloha. "Pel creixement que va tenint any rere any, ens confirma que la vam encertar”, afegeix.La Sweet Aloha Costa Brava s'ha celebrat a Sant Pere Pescador, en el marc de la badia de Roses, distingida per la Unesco com una “de les més belles del món”. Les participants han pogut gaudir fins diumenge d'una vintena d'activitats en el marc d'un cap de setmana de temps esplèndid.Han estat activitats i tallers pensats tant per les que tinguin un bon nivell i vulguin perfeccionar la seva tècnica com per les que vulguin tenir el seu primer contacte amb el món del kite, el windsurf, el pàdelsurf, el skimboard, el surf, l’skate... En aquest sentit l'esdeveniment ha comptat amb algunes de les millors riders de cada disciplina per compartir en xerrades i tallers els seus coneixements, consells i trucs.Les primeres participants van arribar el divendres a la tarda i van ser rebudes amb un pack de benvinguda amb regals d'empreses col·laboradores. També van poder gaudir de sessions de fitness a la platja de la mà del Club Metropolitan amb classes de zumba, sessions de ioga i body balance així com de l'energètic body combat davant les onades del Mediterrani.

