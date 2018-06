Ciutadans demana ara convertir el Valle de los Caídos en un «cementiri nacional» com el d'Arlington

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat aquest dilluns que donarà suport al PSOE en matèria de memòria històrica si converteix el Valle de los Caídos en "cementiri nacional" i ho ha comparat amb el cementiri d'Arlington, als Estats Units. "Si es presenta un projecte de llei seriós per convertir el Valle de los Caídos en cementiri nacional, com a Arlington, on hi ha tothom, és igual en quin bàndol va lluitar, enterrat juntament amb els herois nacionals és una cosa, si el que es vol dividir artificialment les dues Espanyes és una altra", ha comentat Rivera en una entrevista a Antena 3. Rivera, que ha demanat que qualsevol llei en aquest sentit es faci amb "consens", ha criticat que el govern de Sánchez miri enrere mentre Ciutadans mira cap al "futur"."Ciutadans presenta demà una llei contra la precarietat laboral, en canvi el PSOE sense majories parlamentàries parlarà dels ossos de Franco i del Valle de los Caídos", ha indicat el president de Ciutadans, que ha reclamat "consens" per tractar un "tema del passat" que "per a a molta gent és important des del punt de vista sentimental".Rivera també ha reclamat que es prohibeixin els "homenatges a terroristes". "No vull veure en el meu país homenatges ni a Franco ni als terroristes", ha afegit el president de Ciutadans. "Si volem ser demòcrates parlem de tot. Hi ha alguns partits que volen que no es pugui fer culte al franquisme però no volen evitar que es facin homenatges a terroristes", ha criticat. Rivera ha dit, però, que es mantindrà a l'espera de la proposta que presenta el govern espanyol perquè "de moment tot són globus sonda".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)