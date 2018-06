Primer acusat penalment d'un delicte informàtic a l'Estat: «Va ser terrible»

Fran Díaz, acusat d'un delicte de dany informàtic, durant l'entrevista Foto: Jonathan Oca

"Em van enfonsar psicològicament i socialment, va ser terrible"

"No pateixo perquè crec que la Fiscalia no té proves per recórrer. Des de la meva opinió, crec que encara que ho fessin, perdrien el cas igualment. "

"Em deien que aniria a la presó però sabia que em deixarien lliure amb càrrecs"

Fran Díaz va ser detingut per la Guàrdia Civil per presumptament haver bloquejat la pàgina web del Patronat de Turisme de Tordesillas, municipi on se celebra el Toro de la Vega. El 23 de maig del 2018, dos anys i ser mesos més tard, el cas s'ha sobresegut però encara hi ha la possibilitat que la Fiscalia pugui recórrer. En una entrevista exclusiva a, acompanyat per la seva advocada, defensa que és innocent i que ha viscut un infern durant tot aquest temps.Afirma que és animalista, que segueix denunciant i difonent casos de maltractament i que la seva passió per la informàtica no ha canviat. Va ser acusat d'un delicte de dany informàtic, el primer que s'imputava després de l'entrada en vigor del nou Codi Penal que tipificava per primera vegada aquest tipus d'actuacions, recollides en l'article 264.- Per a mi ha sigut un malson. És un calvari judicial que ha durat dos anys i set mesos. M'ha suposat nits sense dormir i estrès. Cada vegada que tocaven al timbre era un malson perquè van venir com van venir. El dia de la detenció, un guàrdia civil va trucar disfressat de carter i després van entrar la resta d'agents. Ja pots imaginar què passa quan sento el timbre.- Vaig viure bé l'entrada. Considero que tot va ser un muntatge però, alhora, he de destacar que van ser molt professionals. La primera cosa que em van dir, amb molta educació, va ser que deixés el gos a la part de dalt de l'habitatge i van començar de dalt cap a baix a registrar-ho tot. Jo inclús els feia bromes. No vaig perdre el sentit de l'humor en cap moment perquè sabia que era innocent i que es tractava d'un error. De fet, de camí cap a la comandància de Tarragona anàvem parlant i feia bromes.- Doncs YouTube té una xarxa social associada que es diu Google Plus i a través d'aquesta eina van localitzar el meu anterior nickname. Van accedir als registres de les xarxes socials i van veure que hi havia moltes recerques. Però realment, per poder arribar fins a mi, van fer una petita trampa. Van trucar a mons pares dient-los que m'havien d'entregar una notificació i els van donar la meva direcció. Tot i que estava censat al poble, a les Borges del Camp, van tardar força temps a localitzar-me.- L'afiliació a un partit no és cap delicte i no entenc ni per què ni com va acabar filtrant-se. No sé si va ser el meu advocat anterior, que era un desastre, o la mateixa policia però crec que això podria inclús ser delicte. No hi havia motius per difondre la meva fotografia i el carnet d'una afiliació política.- No, en absolut. Sabia que aquesta causa era una cosa que tenia pendent de resoldre però res més.- Sí. Vaig haver de marxar. Allà em coneixien com "lo hacker de les Borges". M'insultaven pel carrer, em deien que era un delinqüent. Em van enfonsar psicològicament i socialment, va ser terrible. Vaig haver de marxar cap a Reus i començar una nova vida.- Doncs estava al metge i de l'alegria i la il·lusió, li vaig explicar al metge, a les infermeres, a tothom. I després a la meva parella i als meus pares. Ho vaig viure amb molta alegria. M'ha canviat la vida. Ara visc tranquil, més relaxat. Visc al dia a dia.- I tant. Sóc un apassionat de la informàtica i seguiré remenant i difonent casos d'animals maltractats o perduts. No és cap delicte. De fet, la meva parella té una associació animalista i jo l'hi munto els vídeos i els difonem.- No pateixo perquè crec que la Fiscalia no té proves per recórrer. Des de la meva opinió, crec que encara que ho fessin, perdrien el cas igualment.- De moment, res de res. La meva advocada em va dir que un cop bolcada tota la informació se'm podria retornar l'ordinador, el mòbil i pen drives. Però per ara, no tinc res i mira que em fa falta. Tot està valorat en més de 1.000 euros.- No estic per més recursos ni res més. Vull deixar tot això aparcat. Com un capítol més de la vida i que sigui una anècdota per explicar i poc més.- En cap moment perquè, com ja he dit, sabia que era innocent i que no havia fet res. Ni el dia de la detenció, ni a la comandància ni en la compareixença davant el jutge vaig tenir por. Em deien que aniria a la presó però sabia que em deixarien lliure amb càrrecs. Només he de remarcar que l'única cosa que em va passar és que jo prenc una medicació que em deixa bastant sedat i quan estàvem a la comandància me la van donar. Ells seguien fent preguntes i insistint i els vaig demanar que paressin de preguntar-me i ells van parar. Em va provocar estrès, però por no.- I tant. M'ha sorprès la lentitud perquè ells tractaven això com un cas complex, van allargar la instrucció quan jo ho veia molt fàcil. En la meva opinió, la UDT (Unitat de Delictes Telemàtics) no està preparada per a aquest tipus de delictes i per portar casos seriosos.- N'estic convençut. Quan van fer el bolcat del meu material informàtic i van veure que no hi havia res, suposo que devien pensar, "i ara què?". Jo he arribat a pensar, però són hipòtesis meves, que potser s'havia de tapar alguna cosa, que anava a sortir algun escàndol, no ho sé. Hipòtesis, que potser són paranoiques però jo a tot això no li veig cap tipus de sentit.- No ho sé. El que està clar és que jo no vaig fer l'atac i que el grup de hackers La 9 de Anonymous va reivindicar-lo. Van dir, en terme informàtics, "tango down", que significa que l'objectiu ha caigut, que la web ja no funciona. En principi, aquest grup va publicar-ho i van fer la captura de pantalla dient que havia caigut la web de Tordesillas.

