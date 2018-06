Barcelona garanteix l'aposta pel Mobile amb una inversió de 20 milions d'euros

La comissió de govern de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar dijous passat una aportació de 20 milions d'euros a la Fundació Mobile World Capital per al període 2019-2022 que garanteix l'aposta del consistori pel Mobile World Congrés, segons ha avançat aquest dilluns La Vanguardia. Fonts de l'Ajuntament han indicat que aquest dimarts a la tarda la comissió d'Economia i Hisenda ratificarà aquesta partida econòmica, repartida en cinc milions anuals durant els quatre anys.L'aprovació d'aquesta despesa arriba una setmana després que l'alcaldessa, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, es reunissin amb el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman. La proposta d'acord de la comissió del govern municipal té per objecte "la renovació de la designació de la ciutat de Barcelona com a Mobile World Capital" per al període 2019 al 2023, data que finalitza l'actual contracte de la GSMA, subscrit entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, la Fira i Turisme de Barcelona.El 2015 l'aleshores alcalde en funcions, Xavier Trias, va signar la proposta a la GSMA per a la renovació de la designació de Barcelona com a capital del mòbil fins al 2023. Posteriorment l'alcaldessa Colau celebrava que la GSMA decidís que Barcelona continués sent seu del congrés i de la capitalitat i va destacar que la “bona notícia” havia estat possible gràcies al model de col·laboració teixit abans per l’anterior govern municipal i per l’actual amb els grups municipals i la resta d’institucions implicades.El gener d'aquest 2018 la GSMA va fer públic de nou el seu compromís amb Barcelona com a seu d'aquest gran esdeveniment de la telefonia mòbil fins al 2023 i va subratllar la necessitat de garantir un "entorn estable i segur" per als seus participants.

