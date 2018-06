Josep Manel Bueno: «A Súmate molts ens considerem espanyols perquè no renunciem als orígens»

"Per nosaltres la independència de Catalunya és una eina. Si no fos així, ni jo mateix seria independentista"

"Podem dir que l'ANC és un gran bosc però quan hi entres hi trobes molts camins i nosaltres hem d'utilitzar els nostres símbols i el nostre llenguatge"

"Al president del govern espanyol jo li dono els cent dies de gràcia i ja sé que algun ministre els ha perdut al cap de poques hores de ser-ho, com Josep Borrell que ha passat de voler-nos desinfectar a dir-nos que estem a punt d'un enfrontament civil."

Súmate no oblida que l'1-O els catalans es van pronunciar d'una manera molt clara Foto: Jordi Purtí

"Em vaig emocionar amb la carta de l'Oriol Junqueras perquè hi tinc una relació d'amistat."

Josep Manel Bueno diu que a l'estat espanyol no hi haurà estabilitat política, ni social, ni regeneració democràtica fins que es miri amb bons ulls Catalunya. Foto: Jordi Purtí

Josep Manel Bueno (Sant Celoni, 1976) és jurista, llicenciat en Dret i Geografia per la UAB, especialista en dret administratiu, curs de doctorat en seguretat pública, postgraduat en lideratge polític i polítiques socials. Ha estat professor de dret de la UAB, treballa al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i és vicepresident de Súmate i una de les veus d'aquesta associació de castellanoparlants que està per la independència de Catalunya.- Sí, i tant. M'hi sento bé perquè Súmate representa el que molta gent pensa i que considera que Catalunya és diversa i plural. Una part de Catalunya castellanoparlant que estava orfe d'una veu que la representés. Una veu castellana que defensa la independència de Catalunya. No importa l'origen i sí el destí.- Jo diria que la qüestió mediàtica no la fem les persones, sinó l'entitat. Ja li dic que temps enrere els castellanoparlants estaven legitimats per determinades ideologies polítiques, però ara no ho fan. Per això des de Súmate defensem aquest sector de persones que, en definitiva, no fan res més que voler un futur millor en una Catalunya plena.- Més que la idea que s'han d'independitzar d'Espanya expliquem que la independència és una eina. Si no fos així, ni jo mateix seria independentista. De fet ho sóc des de fa molt poc i com jo moltíssima gent. Els més de dos milions de persones que ara voten opcions independentistes fa deu anys no ho eren pas tots i, és més, era impensable. En aquest camí s'hi ha sumat molta gent que no admet que hi hagi un estat espanyol mancat de valors socials i democràtics. Els catalans volem decidir el que volem ser, dialogar i pactar. L'Estat, però, sigui del color que sigui, no està per aquesta feina.- Més del que ens puguem pensar. Hem de ser sincers i cal dir que molt votant del que representa Súmate bé de la bossa socialista, com jo mateix. Durant un cert temps ens hi sentíem representats però ara, moltes persones que venen de l'àrea metropolitana i també de molts pobles, han madurat, s'han fet catalans pels seus fills i pels seus néts i ara aposten per la República catalana perquè consideren que és el seu millor futur.- Molts partits polítics de l'antiga esquerra haurien de pensar perquè gent que venim d'aquests sectors ara volem un país nou.- Molts de nosaltres ens considerem espanyols perquè mai hem renunciat als nostres orígens. No estem en contra d'Espanya però sí que topem contra un Estat que no permet les identitats nacionals dels pobles i que ens impedeix prosperar. No s'entén de cap manera que un Estat no ens permeti votar per poder decidir quin model de societat volem.- Tinc 41 anys i durant l'any vaig quatre o cinc vegades a Granada, d'on és la meva mare, o a Màlaga, d'on és el meu pare. Mai m'he sentit rebutjat i fins i tot puc assegurar que entenen el què estem fent. Diuen que si ells es trobessin en la nostra situació farien el mateix. Amb tot, hem de ser conscients que el poder polític, empresarial i mediàtic és el que és a Espanya i en aquest sentit sí que s'ha de fer pedagogia.- Hi podem tenir alguna semblança però som col·lectius diferents. Podem dir que l'ANC és un gran bosc però quan hi entres hi trobes molts camins i nosaltres hem d'utilitzar els nostres símbols i el nostre llenguatge. La tasca que tenim al davant és emfatitzar amb determinats sectors de Catalunya i cada vegada més es noten els resultats perquè la gent té molta consciència i no s'ha de menysprear.- Vaig deixar el PSC, com molts companys i companyes de Sant Celoni i del global de Catalunya. He de dir que estic orgullós d'haver anat a una llista electoral al Parlament de Catalunya amb José Montilla. En qualsevol cas en aquests darrers anys del procés català els socialistes no han sabut donar resposta al que demanen els catalans. Jo no he deixat de ser socialista però hauríem de demanar al PSC i al PSOE perquè han virat cap a una altra banda abandonant la ideologia socialista.- Un govern de Pedro Sánchez segur que és molt millor que un govern de Mariano Rajoy. Per tant, el PP s'havia de fer fora del govern per corrupció i per autoritarisme. Dit això, però, Pedro Sánchez no serà un bon president si no hi ha un pacte sincer amb Catalunya i els gestos han de ser clars i concisos. En aquest sentit han de fer el possible per alliberar els presos, tot i que ja sabem que la política i la justícia van per camins diferents però el govern pot actuar.- Miri, al president del govern espanyol jo li dono els cent dies de gràcia i ja sé que algun ministre els ha perdut al cap de poques hores de ser-ho, com Josep Borrell que ha passat de voler-nos desinfectar a dir-nos que estem a punt d'un enfrontament civil. Amb tot Pedro Sánchez té l'oportunitat de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i parlar de tot i tot vol dir tot i trobar una solució que afavoreixi tothom. No hem d'oblidar que els catalans l'1-O ens vàrem pronunciar d'una manera molt clara.- El nou president espanyol ha fet una cosa molt bona col·locant moltes dones com a ministres, però és cert que té 84 diputats i per tant té certa debilitat. Amb tot ha de fer una aposta valenta amb Catalunya encara que penso que no és aquest l'electorat que s'està disputant. Sap que els gestos cap a Catalunya beneficiaran a PP i Cs.- Vostè ha dit que aquest govern té data de caducitat, però passat aquest temps voldrà revalidar i seguir governant. Li puc assegurar que a l'estat espanyol no hi haurà estabilitat política, ni social, ni regeneració democràtica fins que no es miri amb bons ulls Catalunya i el PSOE ho sap. La cantarella de la reformes de la Constitució o l'Espanya federal ja fa molts anys que la sentim. Aquesta no és la solució.- Sí, cert. Em vaig emocionar amb la carta de l'Oriol Junqueras perquè hi tinc una relació d'amistat. Vaig anar a la llista d'ERC al Congrés dels Diputats. És una persona de bé que avui està privada de llibertat per la senzilla raó, igual que els seus companys que també són presos polítics o els que estan a l'exili, de permetre que els catalans poguessin decidir votant el seu futur. El seu empresonament és injustificat i és clar que em dol i m'emociona. És una persona ferma, honesta i humanitària.- Nosaltres sempre hem dit des de Súmate que serem allà on puguem guanyar vots per la República. La nostra feina no és estar a les llistes. El que fem és anar darrera de molta gent perquè s'apuntin a la República.

