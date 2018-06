Detingut el president d'Audi pel cas «dieselgate»

El president d'Audi, Rupert Stadler, ha estat detingut aquest dilluns per la seva suposada implicació en el cas de les emissions de vehicles dièsel del grup Volkswagen. Segons ha confirmat un portaveu de la multinacional alemanya, les autoritats germàniques han de determinar ara si el president de la companyia ha de seguir retingut i com se li ha d'aplicar la presumpció d'innocència.La fiscalia alemanya va incloure Stadler entre els sospitosos acusats de frau i publicitat enganyosa per les emissions de vehicles dièsel de Volkswagen. La setmana passada ja va registrar l'apartament de l'empresari i va informar que s'investigaven fins a 20 sospitosos, entre altres un membre de l'actual junta directiva d'Audi.

