Torrent impulsa una comissió sobre drets civils davant la resposta «autoritària» de l'Estat

Imparcialitat, al menys en apariencia!

Per Tron el 18 de juny de 2018 a les 13:21 0 0

Torrent. Ets el árbrit del parlament, no un CDR. Intenta aparentar imparcialitat politica. No dic que no toqui fer reclamacions , pro sens dubte a Torrent no li toca. Hi auria que buscar un president amb consens majoritari. amb majoria simple s'a posat una persona que es activista d'un color. I aixi el parlament no te sentit, i si no te sentit , el principal perjudicat es la propia institució. Si hi ha una gran part de Catalans que considera que el Parlament no els representa es facil que s'acabi tancant algún dia o limitant les seves funcions a no ré.