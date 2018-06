El PDECat s'assegura el control de la marca JxCat i enutja els independents

Ei, @Pdemocratacat , NO en el meu nom. Sóc diputada de @JuntsXCat i no em representa ni la vostra manera de fer ni el vostre projecte. @JuntsXCat va néixer com un projecte transversal d país i no de partit. El nom no fa la cosa. I ho sabeu. https://t.co/QzZAUJwyrb — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) 16 de juny de 2018

Dirigents de JxCat interpreten que el PDECat ha fet un "gir autonomista" o bé acusen de ser "caníbals" de la marca feta servir el 21 de desembre

Dues frases -la primera d'un alt dirigent del PDECat, la segona d'un alt responsable governamental del nou executiu de Quim Torra- defineixen el moment que travessa la cohabitació entre les sigles nacionalistes i Junts per Catalunya (JxCat). Sostenen des de la planta noble del partit: "Marta Pascal [coordinadora general] es va avançar a les demandes dels crítics i va optar per proposar JxCat , una fórmula d'èxit, com a marca a les municipals, amb flexibilitat al món local. El nom, com se sap des del novembre, és del partit". Respon un membre de l'equip governamental de Torra que anava a les llistes del 21-D: "El debat va més enllà del nom. Es tracta d'autonomisme o República. I si en l'assemblea del PDECat del juliol s'aposta per la primera via, la gent ens marxarà".Aquestes consideracions venen a tomb de la nova crisi -ja en són unes quantes que han fet el salt a l'exterior- entre el PDECat i JxCat, el grup parlamentari sorgit d'una coalició que, tècnicament, estava formada per les sigles nacionalistes i per Convergència Demòcratica de Catalunya (CDC). El document formal que registra la coalició per al 21-D està signat per David Bonvehí -coordinador organitzatiu del PDECat, fent tàndem amb Pascal des de fa dos anys- i per Carles del Pozo, un dels integrants de la reduïda direcció d'una CDC en ple procés d'hibernació. Era la forma d'assegurar-se no perdre els drets electorals. Que la direcció del partit hagi optat per tornar a fer servir la marca de JxCat a les municipals ha desfermat les queixes d'algunes dels independents que va fitxar Carles Puigdemont per al 21-D.Es tracta, per exemple, d'Aurora Madaula -impulsora de la llista unitària que volia concórrer als comicis sota la fórmula d'una agrupació d'electors, opció ben vista per Puigdemont- i de Josep Costa, vicepresident primer del Parlament i de la màxima confiança del líder de JxCat. "No en el meu nom", deia dissabte Madaula. "No és el mateix ser JxCat que dir-se JxCat", afegia Costa també a través de Twitter. Dirigents locals del PDECat van contraatacar a les xarxes insistint que és compatible defensar els dos projectes polítics, a la pràctica condemnats a entendre's per raons polítiques i administratives. I és que les dues ànimes que han agafat el relleu de l'antiga Convergència comparteixen cadira al consell executiu i també al grup parlamentari.Segons una desena de fonts consultades peral llarg dels últims mesos -alts dirigents governamentals, la cúpula del partit i responsables de JxCat-, l'acord entre la direcció del PDECat i Puigdemont per anar amb un projecte comú als comicis indicava que era el partit qui es quedava amb els "drets econòmics i electorals" de la coalició. Hi ha un aspecte molt rellevant que encara no està resolt: es tracta de la canalització de les subvencions al grup parlamentari cap al PDECat, de moment bloquejades i que ja s'han tractat reiteradament en reunions a Berlín. La clau, assenyala un sector dels consultats, "la té Puigdemont". Fins i tot Artur Mas, quan ja era fora de la presidència del PDECat, ha mantingut contactes amb responsables de JxCat -Elsa Artadi i Albert Batet, entre d'altres- per tractar la qüestió financera.Abans de les municipals, però, hi ha una sèrie de coses que cal resoldre. Una d'elles és el rol futur del PDECat, que es debatrà en una assemblea al juliol. Hi ha dues qüestions urgents -el rumb estratègic en clau nacional i l'ampliació de la direcció per integrar-hi els crítics i repensar el funcionament intern- i una altra que és més de llarg abast. Es tracta de saber si el partit s'ha d'integrar en un "moviment més gran" -com demanen sectors de la formació, els més propers a Puigdemont i a JxCat- o bé ha de mantenir una identitat pròpia "ben marcada", segons sosté la cúpula. Les ponències, que estaran llestes dilluns vinent per ser esmenades, seran el punt de partida.Els que promouen una integració entre les dues ànims en un sol moviment sostenen que el partit ha de perdre "perfil propi" en favor d'aquest hipotètic "nou artefacte", que hauria d'estar en marxa -segons els seus defensors- a partir de l'octubre. La cúpula del PDECat, de moment, no ho té present. A la direcció no agraden els comentaris crítics que fan alguns diputats -Madaula, Costa- contra el partit i insisteixen que van pactar amb Puigdemont fer servir JxCat com a marca en les municipals. Bonvehí i Ferran Bel, responsable de política local de la cúpula, van ser els encarregats de negociar-ho.Vol dir això, per exemple, que en l'assemblea de juliol es decidirà el el PDECat passi a dir-se Junts per Catalunya? "Ho haurà de decidir el congrés", responia fa una setmana i mitja Jordi Xuclà, coordinador dels diputats i dels senadors a Madrid, en una entrevista a NacióDigital . "El projecte és més important que el nom", adverteix un dels líders del sector del PDECat més proper a Puigdemont. En aquest sentit, el vot afirmatiu -i a canvi de res, a banda d'un to dialogant del PSOE - a Pedro Sánchez en la moció de censura va inquietar aquest grup de dirigents, temerosos que es torni a una fase "autonomista". La direcció, en tot cas, insisteix que el mandat de l'1-O i del 21-D són innegociables.En tot cas, però, la unitat absoluta de les ànimes postconvergents és complicada. Agustí Colomines, un dels intel·lectuals de referència de JxCat, carregava aquest dilluns en un article al diari El Nacional contra la cúpula del PDECat per la seva actitud "caníbal". Colomines forma part del nucli fundador del Moviment 1 d'Octubre, un partit de moment inactiu. Un moviment que no ha caigut bé a la formació nacionalista, així com tampoc la posada en marxa de Junts per la República, liderada per independents de JxCat com Madaula o Antoni Morral. "En tot això hi ha un problema de fons: actuen en nom de Puigdemont o diuen actuar en nom del Puigdemont?", es pregunten a la cúpula del partit on milita el president a l'exili. La resposta varia, és clar, en funció de l'interlocutor.

