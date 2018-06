Casado i Margallo es postulen per rellevar Rajoy

He decidido presentarme al Congreso Nacional del @PPopular. Atenderé a los medios de comunicación a las 11:30h en la entrada de la sede nacional. #IlusiónPorElFuturo — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de juny de 2018

La pugna per liderar el PP després de la renúncia de Rajoy es complica. Després que avui mateix l'exministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, hagi confirmat que presentarà candidatura convertint-se en el segon aspirant després del diputat per Àvila José Ramón García Hernández, el vicesecretari de Comunicació del partit, José Casado, ha anunciat per sorpresa que també es postularà.Casado no figurava a les travesses per liderar el PP. Ho ha anunciat a través de Twitter, on ja es defineix com a “precandidat a la presidència del PP” i “il·lusionat pel futur del centre-dreta”. Els seus respectius anuncis arriben durant la primera de les tres jornades –des d’aquest dilluns fins a dimecres- que el PP ha habilitat per a la presentació de les candidatures de cara al Congrés extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol on caldrà elegir el nou president del partit.Margallo, per la seva banda, ha afirmat que ho fa per la “situació extraordinària” en què ha quedat el partit després de la renúncia de Rajoy fruit de la moció de censura que el va apartar de La Moncloa.S’espera que faci el pas el president de la Junta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i no es descarten tampoc les candidatures de Soraya Sáenz de Santamaría, Maria Dolores de Cospedal o Ana Pastor. Margallo, que ja ha iniciat el procés de recollida d’avals, ha afirmat que només es repensaria la seva candidatura en el cas que el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, presenti candidatura i els seus projectes polítics coincideixin. “Estic disposat a seguir fins el final, tret que el candidat (Feijóo) tingui coincidència amb el que he defensat sempre”, ha afirmat.Casado, per la seva banda, oferirà una roda de premsa a les 11.30 a Madrid, però al seu perfil de Twitter ja afirma que treballa “per millorar Espanya”. Abans de Margallo i Casado, dues persones més que han anunciat la seva candidatura. Són el secretari de Relacions Internacionals del PP, José Ramon García-Hernández, i l’expresident de Nuevas Generaciones del PP al País Valencià, José Luis Bayo. Per prosperar, les candidatures necessiten com a mínim 100 avals dels afiliats i el PP farà públic el llistat definitiu dels candidats el 22 de juny.El sistema per a l’elecció del nou líder del PP passa per una doble vota. Primer els afiliats que ho demanin poden inscriure’s en el procés de votació i també per participar al congrés extraordinari. El 5 de juliol serà una data important perquè els afiliats podran votar algun dels candidats i també –en una altra urna- els 2.612 compromissaris electes del Congrés. Per poder arribar a la segona fase, la del Congrés, els candidats han d’obtenir primer l’aval del 20% dels inscrits.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)