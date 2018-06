Els sindicats reclamen la llibertat dels presos per fer «efectiu» el diàleg

"Entrem en un moment polític en el qual els dos governs tenen la voluntat inicial de diàleg. Ara falta que el concretin". Aquest és el diagnòstic que ha traçat Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra. A la cita també hi ha assistit Javier Pacheco, el seu homòleg a CCOO, que ha demanat -com Ros- la llibertat dels presos polítics per fer "efectiu" aquest diàleg tan anunciat i que, teòricament, s'ha d'obrir pas després de la trobada que han de mantenir en les properes setmanes Torra i el president espanyol, Pedro Sánchez.L'existència dels presos, han apuntat Pacheco i Ros, és una "anomalia democràtica" i una situació "desproporcionada". "És moment de diàlegs entre governs i entre organitzacions per poder tornar a aquelles situacions de normalitat. No hi haurà plena normalitat fins que la gent que està en presó preventiva no estigui en lllibertat", ha destacat el secretari general d'UGT a Catalunya, que ha volgut destacar com la cita entre els sindicats i el president ha servit per "tornar a la normalitat".Pacheco i Ros han agraït el gest de Torra de rebre'ls abans que als representants de la patronal, que s'han trobat després amb el president. Els dos dirigents han reclamat la convocatòria urgent de la mesa de diàleg social permanent i, també, modificacions pressupostàries per tal de millorar les condicions dels treballadors de la funció pública. "Cal resoldre d'una vegada per totes la recuperació de les pagues d'anys anteriors. No es poden retardar, tenen un efecte directe en les persones", ha indicat Pacheco.

