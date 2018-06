Els comuns activen les candidatures municipals amb l'àrea metropolitana com a prioritat

El decàleg municipalista dels comuns 1.- Primer, les persones. Candidatures que posin en el centre els drets de les persones i la justícia social. Treball, habitatge, equitat, drets socials, educació, bé comú, en definitiva, la vida, han d’estar al centre de les polítiques municipals.



2.- Pobles i ciutats per a una economia i ecologia basada en el bé comú. Volem ajuntaments que col·laborin amb la ciutadania per innovar en la democratització de l’economia i les cures i per ocupar-nos del medi ambient. Des dels ajuntaments, amb la ciutadania, volem impulsar l’economia social i solidària, la gestió col·lectiva dels béns comuns, un nou model energètic i de mobilitat.



3.- Una administració pública eficient, honesta, transparent i oberta. Acabem amb els privilegis polítics i el caciquisme des de l’àmbit més proper. Promovem polítiques de transparència i rendiment de comptes per facilitar el control ciutadà, la participació i la col·laboració en una administració oberta a la intel·ligència col·lectiva.



4.- Sense les dones, no hi ha municipalisme transformador. Volem candidatures plenes de dones i agendes polítiques feminitzades. I volem ajuntaments que pensin en femení, en l’urbanisme, en els pressupostos, en les polítiques socials, en les maneres de funcionar.



5.- Candidatures àmplies de ciutadania compromesa. Ens ajuntem persones, ciutadania compromesa amb el seu municipi i que comparteix objectius comuns. Venim de diferents partits, col·lectius, associacions i grups, de les places, de casa... i sumem forces per transformar la realitat des de la diversitat i l’apoderament ciutadà, amb la voluntat de representar la majoria.



6.- Construir consensos per avançar juntes. Afrontem els diversos punts de vista i interessos d’unes candidatures obertes i participatives des de la col·laboració, la deliberació per a l’enteniment i la cerca de les millors solucions que ens puguin aplegar a totes per avançar en els objectius comuns.



7.- Horitzontals, participatives, obertes i eficients. Volem candidatures amb organització horitzontal, obertes a la ciutadania. Promovem mètodes de treball que facilitin i facin efectiu aquest treball en obert, no jeràrquic i que permeti la conciliació. I evitem la dependència econòmica de les entitats financeres.



8.- Preguntem a la ciutadania, rendim comptes davant el municipi. Els programes electorals, les llistes de les candidatures, les grans decisions municipals, les hem de decidir amb la ciutadania. Rendim comptes davant la ciutadania de les nostres decisions, la nostra feina i els nostres comptes.



9.- Ens connectem en xarxa. Promovem la connexió i col·laboració entre les candidatures i els pobles i les ciutats del canvi. Cerquem el suport mutu, la suma de forces, la coordinació des de l’autonomia local per incidir en la política supramunicipal.



10.- Volem guanyar, per transformar realitats. Volem denunciar privilegis, desigualtats i ruïnes ecològiques, però sobretot, volem guanyar les institucions per posar-les al servei de les persones i del bé comú.



A un anys de les eleccions municipals, els comuns activen l'engranatge per confeccionar les candidatures territorials. Tenint en compte que Barcelona és la seva joia de la corona, Catalunya en Comú fixa l'àrea metropolitana com a zona "estratègica" per a la seva consolidació i creixement, malgrat que l'objectiu és tenir presència a tot el territori. Aquest dilluns han presentat les pautes per confeccionar les confluències municipals amb l'objectiu de garantir a tot arreu on es presentin la unitat de les formacions que formen part del partit a nivell nacional als comicis del 2019, clau per al creixement del seu projecte.El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha explicat que els tres objectius principals de les candidatures municipalistes de cara a les eleccions del 2019 són contribuir a l'"impuls de la transformació social", "enfortir les aliances amb els projectes municipalistes del canvi a l'Estat" i treballar perquè el moviment municipalista tingui "impacte a Europa".Segons els comuns, les anomenades ciutats "del canvi" han estat "cabdal" per fer fora el PP de la Moncloa i a l'hora de "resistir les polítiques centralistes i autoritàries" del govern de Rajoy i "plantar cara" a la llei Montoro i a l'RSAL. "Hem demostrat que es podia gestionar millor, amb més sentit redistributiu i col·locant el bé comú en el centre", ha defensat Pisarello, que també ha reivindicat que el consistori de la capital catalana és el que més ha crescut en inversió social i és un referent en política feminista i transparència.El decàleg presentat pels comuns pivota en els criteris que fa tres anys van portar Barcelona en Comú a guanyar les municipals, com ara l'aposta pel "be comú", les polítiques feministes, "republicanistes" o de defensa del medi ambient o enfortiment de la salut pública. La diputada i coordinadora de Política Municipal de Catalunya en Comú, Susana Segovia, ha explicat que aquest decàleg serà "el full de ruta de l'ADN" que tindran les candidatures dels comuns a les municipals del 2019. Seran, ha dit, candidatures que "aniran a guanyar". "Ens hi juguem molt", ha insistit. A l'octubre, el partit celebrarà una convenció municipalista per definir les candidatures territorials.Davant d'un escenari en el qual a Barcelona podrien concórrer Junts per Catalunya i Ciutadans amb Manuel Valls com a candidats, Pisarello ha subratllat que les municipals han de servir per parlar de la ciutat. Ha insistit, a més, en la necessitat de parar els peus a l'extrema dreta i a la xenofòbia en ciutats com Badalona i ha fet una crida a ERC per "posar-se d'acord en polítiques afavoreixin la majoria de ciutadans".

