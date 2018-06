Margallo es postularà per liderar el PP

L'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo ha confirmat aquest dilluns que presentarà candidatura per liderar el PP. Garcia-Margallo és el segon aspirant que confirma la seva candidatura després el diputat per Àvila José Ramón García Hernández.El termini per postular-se arrenca avui i acabarà el dimecres. Un dels noms que sonen amb més força per encapçalar el partit, però, és el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo. Altres veus apunten a Soraya Sáenz de Santamaría o María Dolores de Cospedal. En una entrevista a TVE , Margallo ha defensat que el PP ha de fer un debat de fons:"no es pot triar un candidat sense saber quina idea té d'Espanya". Així mateix, s'ha mostrat crític amb la política del govern de Rajoy amb Catalunya. "Calia oferir a Catalunya un text alternatiu d'Estatut i no es va fer", ha lamentat.

