Com és la presó de dones on ingressa Urdangarin?

L'exduc de Palma i cunyat del rei Felip VI, Iñaki Urdangarin, ja és a la presó. Ha ingressat al centre penitenciari de Brieva, a Àvila, a un quart de 9 del matí d'aquest dilluns, apurant fins l'últim dia el termini per entregar-se que li va imposar l'Audiència de Palma. En aquesta presó espera poder complir la condemna de cinc anys i deu mesos de presó que va imposar-li em Tribunal Suprem. Però, per què Urdangarin ha triat una presó de dones?La presó de Brieva es va construir el 1989 a deu quilòmetres d'Àvila, i compta, actualment amb 43,540 metres quadrats i 162 cel·les ocupades per dones. A més d'aquestes, n'hi ha 18 que són complementàries. És precisament en una d'aquestes, en un pavelló independent de de cinc cel·les, on ha demanat complir condemna Urdangarin. El mòdul està aïllat de la resta de presó i compta amb una sala de vis a vis, un menjador i un pati propi. El fet que converteix aquesta petita presó en un espai de luxe, però, és el fet que l'exduc no hagi de compartir -de moment- el pavelló amb cap altre intern, ja que actualment el mòdul està totalment desocupat.En aquesta presó, però, Urdangarin no tindrà relació amb les internes, ja que el seu pavelló està separat. Brieva és la presó on també va complir condemna l'exdirector de la Guàrdia Civil Luis Roldan durant els anys 90. Aquest centre penitenciari es va conèixer llavors per oferir un tracte personal i flexible als interns.Una inversió de més d'1,5 milions en els últims anys han convertit la presó de Brieva en un espai còmode i confortable on conviuen interns poc conflictius. Gràcies a aquesta injecció econòica, fa pocs anys es va renovar la xarxa d'aigua i la coberta del pavelló esportiu, així com el sistema de calefacció. La nau on ha ingressat l'exduc de Palma compta, a més, amb una cuina pròpia, una sala individual de vis a vis, un menjador i dutxes particulars.L'última paraula sobre si el cunyat del rei pot complir la condemna finalment a Àvila, però, la té Institucions Penitenciàries. Ara que Urdangarin ja ha escollit la presó, la Secretaria General d'aquest organisme -depenent del Ministeri d'Interior- valorarà l'elecció i dirimirà si accepta l'espai triat, o trasllada Urdangarin a un altre centre. Aquesta decisió es prendrà en funció de criteris organitzatius i de seguretat, segons permet l'article 75 del Reglament Penitenciari.Una vegada efectuat l'ingrés, Institucions Penitenciàries inicien els tràmits per posar en marxa el compliment de la pena. El primer pas és realitzar la fitxa penal d'Urdangarin i fer-li un reconeixement mèdic. A més, un equip de psicòlegs i treballadors socials s'hi entrevistaran per conèixer el seu estat psicològic i inquietuds.

