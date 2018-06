L'AP-7 i l'AP-2 deixaran de ser de pagament el 2021

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, confirma aquest dilluns en una entrevista a El País que el govern espanyol aixecarà els peatges de les autopistes que finalitzen la seva concessió. En el cas de Catalunya, es tracta del tram de l'AP-7 entre Tarragona i La Jonquera i del tram Montmeló-El Papiol, que acaben el 31 d'agost del 2021; i del tram Alacant-Tarragona, amb finalització el 31 de desembre del 2019; a més de l'AP-2 Saragossa-Mediterrani el 31 d'agost del 2021.Ábalos assegura que vol ser "coherent" amb els compromisos i propostes que van presentar al Congrés i al Senat perquè les autopistes s'incorporessin a la xarxa pública un cop vençuda la concessió. D'altra banda, el ministre revela que el manteniment per quilòmetre s'eleva entre 50.000 i 68.000 euros per quilòmetre a l'any i deixa la porta oberta que sigui l'Estat qui "continués cobrant"A l'Estat, també finalitzen la concessió pròximament entre Burgos i Armiñón (Àlaba) el 30 de novembre d'aquest any i al tram entre l'AP-4 entre 31 de desembre del 2019 entre Sevilla i Cadis.Sobre les nous autopistes rescatades per l'Estat i que el govern del PP volia tornar a licitar en breu, Ábalos ha destacat la necessitat de fer una "revisió ajustada". "Ens enfrontem a una responsabilitat patrimonial de l'Estat i tot sembla indicat que tindrem un horitzó de litigis considerables amb les antigues concessionàries. I és important saber de quines xifres estem parlant", comenta.Segons el ministre, la informació de l'anterior govern "no és molt coincident en termes dels ingressos que podria reportar aquesta relicitació ni tampoc en les despeses que ha d'assumir l'Estat". Per això, afegeix que cal saber exactament de quines quantitats es tracta i l'impacte sobre el dèficit de l'Estat i posteriorment prendre una decisió en col·laboració amb els ministeris d'Hisenda i Economia per la repercussió fins del Pla d'Estabilitat.

