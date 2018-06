VÍDEO Mor aixafat pel taüt de la seva mare en ple enterrament

Una home ha mort aixafat pel taüt de la seva mare en ple enterrament. A la zona d'Indonèsia on han passat els fets és habitual que es traslladin les restes mortals en una mena de cases de fusta anomenades Lakkean. Un dels que participava en aquesta tradició era Samen Kondorura, fill de la dona que estava essent enterrada.Mentre una comitiva pujava el fèretre per una escala de fusta, aquesta no ha resistit el pes i s'ha esfondrat, i el taüt ha caigut a sobre Samen. Malgrat els intents per salvar-li la vida, el fort cop al cap rebut ha acabat provocant-li la mort poques hores després.

