Un home mata la seva parella a Badalona i s'entrega a la policia

Un home ha mort la seva parella i s'ha lliurat de matinada a les dependències de la Guàrdia Urbana de Badalona per confessar el crim. Els agents s'han dirigit al domicili de la parella i hi ha trobat el cos sense vida d'una dona.L'home, de 48 anys i de nacionalitat de Guatemala, ha quedat detingut com a presumpte autor de l'homicidi. Els Mossos investiguen ara el crim per esclarir-ne les circumstàncies, però tot apunta que es tracta d'un nou cas de violència masclista.

