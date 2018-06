El PSOE exhumarà Franco del Valle de los Caídos 43 anys després

Quan fa quasi 43 anys de la seva mort, Francisco Franco és a punt de ser exhumat del Valle de los Caídos, a Cuelgamuros (Madrid). L'executiva del PSOE, reunida aquest dilluns, ha avalat la reforma de la llei de la Memòria Històrica, però serà el govern de Pedro Sánchez qui gestioni el mecanisme i els terminis, segons ha informat el portaveu de l'executiva, Óscar Puente. Preguntat si aquest era un tema urgent, Puente ha dit que "no és urgent, però creiem que ara és el moment de prendre aquestes decisions", assegurant que s'adoptarien "sense estridències".El PSOE buscarà el màxim consens amb la resta de forces polítiques, però Puente ha deixat clar que la voluntat del govern socialista és complir el compromís del partit de reformar la llei i d'exhumar les restes del dictador. Avui mateix, Albert Rivera ha anunciat que Ciutadans estaria d'acord en la proposta de reformular el Valle de los Caídos si era per convertir-lo en un "cementiri nacional" com el d'Arlington, als Estats Units

