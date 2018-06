El Govern català vol "reunir-se i parlar" amb les empreses que han traslladat la seva seu fora de Catalunya després del decret de l'executiu espanyol de l'octubre passat i "escoltar-les". Així ho ha assegurat aquest dilluns la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Però ha deixat clar que no les "premiarà", és a dir, "no hi haurà incentius fiscals" a canvi del seu retorn. La consellera ha fet aquestes declaracions a la seu del departament, on ha explicat la situació de la inversió estrangera a Catalunya, acompanyada del secretari d’Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer, de la directora general d’Indústria, Matilde Villarroya, i del conseller delegat d’Acció, Joan Romero.La consellera d'Empresa i Coneixement s'ha referit al decret del 6 d'octubre passat del govern espanyol per facilitar el trasllat de seus empresarials, que ha definit com "un acte de deslleialtat institucional" i que només pretenia generar una imatge de "caos" en l'economia catalana. Enfront d'això, Chacón ha explicat que hi va haver un projecte d'inversió estrangera cada cinc dies durant el 2017. Ha subratllat la rellevància del Pacte Nacional per la Indústria, signat el juliol passat, que "és fonamental per consolidar l'economia productiva".El 2017 es va produir un rècord històric de projectes materialitzats amb el suport del Govern català a través d'Acció: hi va haver 70 projectes d'inversió, amb un total de 241 milions d'inversió atreta. Es van crear 3.217 llocs de treball i se'n van mantenir 1.382 més. Aquest 2018 la previsió és molt positiva: a data de 15 de juny, ja hi ha 175 milions d'inversió atreta. En aquests moments, hi ha 8.642 empreses estrangeres establertes a Catalunya, el que suposa un increment del 22% respecte del 2016.La inversió estrangera a Catalunya ha crescut en el darrer quinquenni. Del 2008 al 2012, va haver una inversió estrangera de 3.035 milions d'euros. Una xifra que es va incrementar en el període 2013-17, fins als 4.064 milions d'euros. Segons el país d'origen del capital, destaquen com a inversors més dinàmics els Estats Units, el Japó i França.El departament ha volgut ponderar l'estat real de la inversió estrangera davant el que la consellera ha anomenat un "ball de xifres". Segons dades del ministeri d'Economia, hi hauria hagut una reducció de la inversió estrangera a Catalunya d'un 39%. Però Àngels Chacón ha destacat que el departament analitza la inversió per períodes de cinc anys. Però també hi ha dades positives si es comparen alguns índexs dels darrers anys. El nombre d'empreses establertes a Catalunya és actualment de 8.642, un 22% més que l'any 2016.Chacón ha subratllat el paper dut a terme per les oficines exteriors de comerç i d'inversions, i que s'han consolidat com una de les principals vies d'entrada de projectes empresarials materialitzats, amb un 21,4% del total de projectes. En aquest sentit, ha recordat que el Financial Times ha considerat que la millor estratègia d'atracció de la inversió estrangera és la que du a terme la Generalitat.La consellera ha recordat algunes dades marc que dibuixen un creixement del PIB del 3,45, un xic per damunt de l'espanyol, i un increment de les exportacions en un 8,7%. Ha subratllat els factors de pes que mostren la solidesa estructural de l'economia catalana, i que expliquen que les multinacionals continuen apostant per Catalunya, gràcies a la seva economia diversificada, la seva posició geoestratègica o la capacitat d'atracció del talent.

