Barcelona decideix avui si un 30% de les promocions privades es dedicaran a habitatge social

Barcelona debat aquesta tarda sobre una de les qüestions centrals de la ciutat: l'habitatge. Els grups votaran la proposta per destinar un 30% de les noves promocions privades a habitatge social. A menys d'un any de les municipals, la proposta genera dubtes en els grups i a hores d'ara no és clar si tirarà endavant. La mesura del govern barceloní implica obligar els promotors privats a destinar un 30% dels pisos nous a habitatge assequible i, si tira endavant, Colau vol que entri en vigor demà mateix.La iniciativa planteja dues modificacions del Pla General Metropolità, una amb les bases per obligar a crear habitatge social i l'altra per ampliar el dret de l'administració a tenir preferència per comprar finques en totes les operacions de compravenda a la ciutat. Fonts municipals recorden que es tracta d'una mesura treballada a partir de propostes fetes per la PAH, el Sindicat de Llogaters, l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i l'Observatori Desc.Precisament aquest últim, l'Observatori Desc, alertava ahir a través de Twitter dels dubtes dels grups municipals sobre la mesura. En aquest sentit, aquest migdia s'ha convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume per pressionar per a l'aprovació d'aquesta mesura, que segons els seus impulsors suposaria ampliar el lloguer assequible a la ciutat.El debat genera dubtes en els grups municipals i no està clar que la proposta del govern Colau tiri endavant. Falta menys d'un anys per a les municipals i les formacions ja comencen a plantejar la seva estratègia de cara als comicis, que tindran en l'habitatge un dels eixos centrals. Ara per ara, Colau només té el suport dels tres regidors de la CUP i en suma 14 (Barcelona en Comú juntament amb els cupaires), insuficients per tirar endavant la proposta.El PDECat ha criticat que Colau intenti "imposar sense diàleg ni consens" aquesta mesura. A través d'un comunicat, el regidor Jordi Martí apunta que la proposta "tindria efectes contraris als desitjats, amb la paralització d'una bona part de l'economia de la ciutat, una gran inseguretat jurídica, un increment del preu mitjà de l'habitatge lliure, i afavoriria moviments especuladors".El grup d'ERC es debat entre el sí i l'abstenció, a l'espera de moviments en els comuns. Els republicans veuen certa precipitació en la mesura i reclamen la participació de tots els actors afectats per solucionar el problema de l'accés a l'habitatge. Fonts municipals condicionen el suport a la proposta de Colau a l'aixecament de la suspensió de les llicències de construcció d'obra nova. En cas que es mantingui, els regidors d'ERC es decantarien per l'abstenció.Tampoc el PSC veu clara la proposta. Jaume Collboni va carregar contra l'alcaldessa i contra les seves polítiques d'habitatge. La mesura del govern municipal, segons el dirigent socialista, "tindria sentit ben plantejada". "És una mesura improvisada, no dialogada, no acordada i sense escoltar els agents de la construcció", ha retret, per reblar: "Li direm que així no". D'altra banda, el PP i Cs s'oposen a la mesura i votaran que no.

