Un mort i diversos ferits en un atropellament massiu en un concert a Holanda

🔴URGENTE: #Holanda Autobús arrolla a una multitud que asistía a un concierto en #Limberg.



El conductor se dio a la fuga en el vehículo con el que atropelló a los peatones.



Reportan múltiples heridos y hasta el momento un fallecido, amplio operativo policial en estos momentos. pic.twitter.com/gvKcul2Rfz — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) 18 de juny de 2018

Hollanda’da festivalde otobüs faciası: 1 ölü, 3 yaralı



Hollanda’nın güneyindeki Limberg’de her yıl düzenlenen Pink Pop festivali kötü bitti. Bütün dünyadan katılımcıları ağırlayan festivalin son gününde beyaz bir otobüs yoldan geçenlere çarptı. Polis, b… https://t.co/3PpaRnLYax — Evren Karadal (@EvrenKaradal) 18 de juny de 2018

Un autobús ha atropellat la gent d'un concert a Holanda i s'ha donat a la fuga, segons han publicat diversos mitjans locals. De moment, hi ha un mort i diversos ferits.L'incident ha tingut lloc en el marc d'un popular festival que se celebra a Limberg, al sud del país. Es desconeix la causa de l'atropellament.El comunicat oficial de la policia explica que s'està buscant el conductor del vehicle, un minibús o una furgoneta blanca, segurament un Fiat Doblo, que s'ha donat a la fuga després de l'atropellament.L'incident ha tingut lloc en un dels carrers de sortida del concert, al costat del campament on dormen els assistents al festival. El cantant Bruno Mars havia acabat la seva actuació just en el moment de l'accident.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)