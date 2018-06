Nou dones han baixat per primer cop falles a la Pobla de Segur

La tradicional baixada de falles de la Pobla de Segur (Pallars Jussà) ha comptat per primer cop amb dones fallaires. Nou joves del municipi s'han vestit amb camisa blanca i faixa vermella i amb la torxa encesa al coll han baixat, tal com sempre ho havien fet els homes, del cim de la muntanya fins a la Pobla.Aquestes joves van reclamar poder baixar falles amb l'objectiu de canviar el rol de la dona dins de la festa, ha explicat en declaracions a l'ACN una d'elles, la Clàudia Plana. Un dels principals reptes per l'Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur en debatre la proposta d'incorporar les dones a la festa va ser com mantenir l'estètica i es va acordar que totes les persones que baixen falles, fossin homes o dones, anirien vestits de fallaires i les pubilles que els esperen a l'arribada al poble de catalanes.Una altra de les noies que enguany s'ha estrenat en aquest paper, l'Alba Alegret, ha explicat que a ella l'esperava la seva cosina vestida de catalana. La festa, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, igual que la resta de falles del Pirineu, ha comptat amb 150 parelles de fallaire i pubilla.Les joves que s'han incorporat aquest any a la baixada de falles han participat en tot el procés de la seva confecció i han indicat que han rebut tota l'ajuda que han necessitat per fer la torxa. De fet, això és el que volien viure les joves que volien fer de fallaires a la festa.Lluís Macaya, de l'Associació Cultural de Fallaires i Pubilles de la Pobla de Segur, ha explicat que les falles són una festa de tot el poble i que l'objectiu és que hi participi tothom i s'hi senti còmode. Per aquesta raó, s'ha optat per acollir a les noies en aquest paper. Alguns dels fallaires de la Pobla de Segur han portat llaços grocs penjats a la teia per reclamar la llibertat dels presos polítics.La festa de les falles de la Pobla de Segur és una tradició que es fa en honor a la Verge de Ribera, patrona de la localitat. Els fallaires han començat a baixar des de la muntanya de Santa Magdalena quan s'ha fet fosc. En arribar al poble, les pubilles els esperaven amb un ram de flors i un traguet de vi. A continuació, en parelles, han recorregut els carrers de la Pobla fins a la plaça de la Pedrera on han llençat la torxa a la foguera.Les falles de La Pobla són diferents de les d'altres llocs del Pirineu, però en mantenen l'essència. El mànec és de fusta d'avellaner verda, recollida dels boscos humits de la Vall Fosca. La teia que crema és de pi sec, de soques caigudes de la reserva de Boumort. I la fusta es modela, i s'aferra amb claus i fil ferro a la branca d'avellaner.

