Jordi Sànchez: «El diàleg amb el govern espanyol serà llarg i incomodarà les parts»

“El diàleg amb el govern de Pedro Sánchez serà llarg i incomodarà totes les parts”, apunta Jordi Sànchez, en una entrevista concedida des de la presó a Catalunya Ràdio . “Si no assumeix riscos, el diàleg no avançarà. La zona de confort és la gran enemiga per als grans acords polítics”, afegeix.Per a Sànchez, per tal de rebaixar la tensió entre Espanya i Catalunya, es necessària la suspensió de totes les mesures excepcionals creades pel govern Rajoy, entre les quals hi ha el decret per facilitar la sortida d'empreses de Catalunya.El full de ruta del Govern català, a hores d’ara, passa per un pacte per acordar el referèndum d'autodeterminació, guanyar-lo, i, posteriorment, Constitució catalana, argumenta. “L'important és no perdre el nord, i, si cal refer camins per trobar-ne de nous, que siguin transitables, no hem de dubtar”, diu el líder independentista.I conclou: “No hi ha alternativa al diàleg. Per això, quan el govern d'Espanya es nega al diàleg, genera un forat negre que ens atrapa a tots. Ni tan sols la DUI pot ser concebuda com a alternativa al diàleg, però, en qualsevol cas, la DUI requereix unes condicions de què avui no disposem”.

