Una estudiant valenciana obté un 14 perfecte a la Selectivitat

El 100 % de nuestros alumnos han aprobado la PAU!Además, nuestra alumna Ana Ballester ha obtenido una calificación de 14 en dichas pruebas, la máxima que es posible obtener; de momento, a la espera de los resultados del resto de comunidades, la más alta de toda España. pic.twitter.com/XSjgKzKEm0 — Colg Gran Asociación (@GranAsociacion) 15 de juny de 2018

Una estudiant valenciana ha obtingut la nota perfecta en les proves d'accés a la universitat. Anna Ballester, de l'escola Colegio Gran Asociación de València, ha clavat el 14 perfecte a les PAU. Segons informa Europa Press, l'alumna de 17 anys va sortir dels exàmens "amb bones sensacions" però ha quedat en xoc en conèixer la nota final.Ballester vol estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de València (UPV), grau al qual accedirà sense cap problema a l'haver obtingut aquesta nota cum laude. En declaracions a l'agència, l'alumna ha assegurat que la seva assignatura preferida són les matemàtiques però és apassionada de "les ciències en general".La mateixa escola on ha cursat els estudis de batxillerat ha piulat un missatge a Twitter on ha assegurat que tots els seus alumnes han aprovat els exàmens de Selectivitat.L'alumnat català es va presentar a les proves d'accés a la Selectivitat aquesta passada setmana, els dies 12, 13 i 14 de juny. Els estudiants hauran d'esperar uns dies més per conèixer els resultats.

