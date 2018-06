Els agressors ultres de Santa Maria d'Oló són els mateixos que van ferir dues persones a Artés

MÀXIMA DIFUSIÓ: Aquesta nit el GDR Bages (15 a 20 persones) feixistes han anat a despenjar llaços grocs i pancartes a Santa Maria d'Oló. Posteriorment al ser descoberts han increpat i agredit físicament a la gent del poble. #AlertaUltra #prouagressionsfeixistes @CDRCatOficial pic.twitter.com/3A83CPRb4O — Motards ||*|| (@MOTARDS11S) 16 de juny de 2018

La vintena d'espanyolistes que van protagonitzar la doble agressió feixista de la matinada de dissabte a Santa Maria d'Oló , pertanyen, en la seva gran part, a la colla de motards Rebels d'Artés. Aquesta mateixa gent ja van protagonitzar ara fa un mes un episodi similar durant la celebració de la Fira d'Artés, on van agredir a dues persones que posaven llaços grocs pel carrer Aquest diumenge més de tres-centes persones s'han manifestat a Santa Maria d'Oló per condemnar l'atac feixista que van patir d'un grup d'espanyolistes provinents, majoritàriament, d'Artés. A la concentració, que ha tingut lloc davant de l'Auntament i que ha obligat els Mossos d'Esquadra a tallar el carrer, hi han assistit nombrosos alcaldes i regidors de municipis del Moianès i el Bages, i la diputada, i membre de la mesa del Parlament, Adriana Delgado.L'alcalde, Enric Güell, ha llegit un manifest contra l'acció que va tenir lloc dissabte al poble, i els convocants han fet una curta marxa fins a la plaça Catalunya que és on van succeir els fets. Allà s'han cantat els Segadors i s'ha desconvocat la concentració. Els assistents que han volgut, de diversos pobles, s'han reunit posteriorment en assemblea per buscar mesures per prevenir els atacs feixistes de cara al futur.Els que havien presenciat en directe l'episodi violent de dissabte coincidien en assenyalar que eren una vintena llarga d'ultes que "anaven molt passats". "Tot plegat va començar perquè van veure una noia que els fotografiava traient llaços grocs", explica una testimoni. "Es van dirigir cap a ells insultant-la, però entremig es van trobar amb un altre veí, que els va aturar", segueix."De seguida em van encerclar, un que deia que era menor em va arrencar de la solapa una insígnia de Bombers per la independència, i quan li vaig reclamar que me la tornessin, em van subjectar i em van etzibar un cop de puny", explica l'agredit.Entremig havia baixat també l'alcalde, Enric Güell, que es va identificar diverses vegades per intentar calmar els agressors, però l'únic que va aconseguir va ser que l'insultessin, segons explica. "Vaig passar por perquè estaven molt esverats", confessa.Els Rebels d'Artés van participar a la manifestació feixista de Balsareny a favor de l'alliberament de Raul Macià de la presó , un espanyolista que era al centre penitenciari dels Lledoners per un delictes de robatori i per tràfic de drogues. També van agredir dues persones a Artés que penjaven llaços grocs, fa un mes.A banda, però, tenen un passat copat de baralles delictes i, fins i tot, condemnes de presó.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)