Un incendi ha afectat el subministrament elèctric i d'aigua de l'hospital de Sabadell

El foc, que ha afectat una sala de quadres elèctrics, està EXTINGIT. En aquests moments queden 4 dotacions #bomberscat al @parctauli revisant i fent tasques de suport. Treballen també tècnics de la companyia elèctrica per restablir el subministrament. No consten persones ferides. https://t.co/xQNbb6Tt1N — Bombers (@bomberscat) 17 de juny de 2018

1. Aquesta tarda s'ha produït un incendi a l'estació transformadora del Parc Taulí, que ha afectat el subministrament elèctric, d'aigua i els sistemes d'informació de tot l'hospital. Cap pacient es troba en perill. Seguim fil... — Parc Taulí Sabadell (@parctauli) 17 de juny de 2018

Pendents de l'evolució de l'emergència a l'Hospital Taulí per incendi a l'estació transformadora. Tots els serveis tècnics treballant per restablir el funcionament normal. L'@Aj_Sabadell a disposició en tot allò que podem ajudar. pic.twitter.com/w1mlBhvq2T — Maties Serracant (@mserracant) 17 de juny de 2018

Un incendi en una estació transformadora de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha afectat la llum, l'aigua i els sistemes d'informació de tot el centre. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de foc en una sala de baixa tensió aïllada de l'hospital a les 16.43 hores i fins al lloc s'han desplaçat sis dotacions terrestres.A dos quarts de deu de la nit, l'hospital ha informat que ja s'ha restablert el servei de subministrament d'aigua i ha detallat que "per accedir a les plantes d'hospitalització s'ha de fer ús dels ascensors del Taulí nou, que no està afectat pel tall de subministrament elèctric".El foc s'ha donat per extingit cap a les 8 del vespre, tot i això, encara hi ha efectius revisant les instal·lacions amb tècnics de la companyia elèctrica. El Taulí ha explicat a través de les xarxes socials que "cap pacient es troba en perill" i ha informat que per precaució s'ha traslladat alguns semicrítics a espais de l'hospital que "tenen els subministraments garantits". Paral·lelament, el centre ha recomanat als usuaris que "tinguin una urgència que es dirigeixin als CAP o a un altre hospital".L'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, ha seguit de molt a prop com ha evolucionat la feina dels bombers en l'extinció del foc a l'hospital.

