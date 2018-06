Urdangarin, a poques hores per entrar a presó

Iñaki Urdangarin ja compta les hores que li queden per fer efectiu el seu ingrés a la presó. El marit de la Infanta Cristina té fins aquest dilluns per entregar-se, i ha aprofitat fins l'últim moment, els dies de llibertat que li quedaven, abans de començar a complir la pena de cinc anys i deu mesos de reclusió a què l'ha condemnat el Tribunal Suprem, per malversació, prevaricació, frau, dos delictes fiscals i tràfic d'influències. Segons l'alt tribunal, queda acreditat que va utilitzar les seves influències com a membre de la família reial per fer negocis il·lícits, conjuntament amb el seu exsoci a l'Institut Nóos Diego Torres.Urdangarin va conèixer el termini màxim per ingressar a la presó aquest passat dimecres. Aquell mateix dia va volar directe de Ginebra (Suïssa) -on es troba la seva família- per personar-se davant de l'Audiència de Palma. Una alta expectació mediàtica el va acompanyar des de l'aterratge i, posteriorment, l'exduc va optar per tornar a agafar un avió i marxar.El temps de llibertat, però, està a punt de finalitzar, i a partir d'ara la relació que mantindrà amb la seva família serà diferent. Aquesta és la situació en què també es troben els condemnats Diego Torres -exsoci del marit de la Infanta- i l'expresident balear Jaume Matas. El primer va anunciar a finals de setmana que ingressaria a la presó catalana de Brians II, a Sant Esteve de Sesrovires, mentre que Matas va indicar directament a l'Audiència que, sense més demores, s'entregaria al centre penitenciari d'Aranjuez.Entre el 2007 i 2008, Torres i Urdangarin van tributar, a través de l'Impost de Societats de Nóos el que, en realitat, eren rendiments meritats com a conseqüència de la seva activitat professional, que havien d'haver tributat a través de l'IRPF. Es van aplicar deduccions per les quals no tenien dret, defraudant a l'erari públic quantitats superiors a 120.000 euros anuals. D'aquesta manera, malgrat que els dos simulaven feines fetes des de l'empresa -on hi havia poca activitat i treballadors-, els negocis se celebraven i facturaven per la "garantia i confiança que resultaven inherents a la presència" de l'exduc de Palma.En el cas d’Urdangarin, la quota d’IRPF defraudada va ser de més de 129.000 en l’exercici del 2007 i de més de 126.000 euros el 2008. Pel que fa Torres, les quantitats defraudades corresponents al 2007 i el 2008 ascendeixen a 344.000 i 120.000 euros.L'entrada a presó de l'exduc de Palma no l'exhibeix de tot un seguit d'incògnites sobre com serà aquesta estada. Una de les opcions més comentades pels experts és que compleixi només una part de la pena, és a dir, que es pugui acollir a una rebaixa a partir del compliment del segon terç de la condemna. Això es justificaria pel bon comportament de l'intern.​A més, el marit de la Infanta Cristina també podria arribar a acollir-se a un tracte especial, si se li permet gaudir del privilegi del tercer grau. D'aquesta manera, Urdangarin podria sortir de la presó durant el dia els caps de setmana, i de dilluns a divendres, si acredita tenir un lloc de feina extern i localitzable, només dos mesos després d'haver ingressat al centre penitenciari. Aquesta decisió està a mans de la Junta de Tractament Penitenciari, que farà una proposta a la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, depenent del Ministeri d'Interior, ara dirigit per Fernando Grande-Marlaska.

