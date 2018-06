VÍDEO Valtonyc: «No es tracta de mi, es tracta de tots»

El raper mallorquí exiliat Valtony ha reaparegut en un vídeo en el concert per la llibertat d'expressió celebrat a Palma de Mallorca. L'artista ha alertat que l'estat "no ha respectat els drets fonamentals" i ha recordat: "no es tracta de mi, es tracta de tots". Una quarantena d'artistes de tot l'estat espanyol, entre ells Maria del Mar Bonet o el raper Elgio pujaran a l'escenari durant tot el diumenge."Ens veiem aviat", ha avisat. L'artista exiliat ha aparegut a la pantalla del Palma Arena per enviar un missatge de suport a tots els afectats i exiliats en causes similars a la seva.Valtonyc segueix exiliat, condemnat a entrar a presó pel contingut de les seves cançons. Ahir mateix, al Festival Sónar, el raper va ser homenatjat per desenes d'assistents que van acudir a l'escenari on hauria d'haver cantat el mallorquí, en senyal de suport.Desenes de persones es congreguen des d'aquest diumenge al migdia al velòdrom Palma Arena en el Concert per la Llibertat d'Expressió organitzada per l'organització Acallar. Una quarantena d'actuacions conformen un cartell que busca mostrar el rebuig als processos judicials oberts els últims anys contra rapers com Valtònyc.Les lletres punyents d’Elgio han contrastat aquest matí amb els clàssics de la Nova Cançó de Bonet, que ha estat fortament aclamada després d’interpretar "Què volen aquesta gent". “És una cançó que està escrita fa molts anys però que s’adreça a la mateixa gent”, ha lamentat l’artista, que al mateix temps ha celebrat que el públic actual “se la continuï fent seva”

