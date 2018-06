El síndic d'Aran reclama un nou finançament i el traspàs urgent de les competències pendents

El síndic d'Aran, Carlos Barrera, ha reclamat aquest diumenge el traspàs urgent de les competències pendents i l'inici de negociacions per acordar un nou sistema de finançament, tràmits que van quedar aturats per l'aplicació de l'article 155. Barrera s'ha dirigit a la Generalitat en el discurs de la Festa d'Aran, que se celebra cada 17 juny per commemorar la restitució del govern aranès fa 27 anys. El síndic reclama que el model "ja s'hauria d'haver aplicat el 2018 però, com que no s'ha pogut negociar, esperem tenir-lo pel 2019". L'objectiu, ha remarcat, és seguir "desplegant l'autogovern".A la celebració hi ha assistit el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, que s'ha mostrat partidari d'"enfortir" i "ampliar" els drets de l'Aran. El conseller ha admès que l'aplicació del 155 “ha suposat perjudicis molt clars en la relació entre Catalunya i l'Aran”. Maragall s’ha compromès a fer costat al Govern d'Aran no només en la protecció de la llengua sinó també en aspectes d'"inversió pública, de comunicació o competencials.Després de la paràlisi de relacions entre els executius català i aranès que ha suposat el 155, la prioritat pel síndic d’Aran és que es facin efectius dos traspassos ja acordats a l'última comissió bilateral del 13 de juny del 2017. Paral·lelament, reclama també començar les negociacions del nou sistema de finançament pel Conselh Generau."Van quedar moltes qüestions sobre la taula que no es van poder desenvolupar i ara el que toca, després d'aquest pràcticament un any de paràlisi, és reprendre el diàleg i iniciar totes aquelles accions de desplegament de la llei d'Aran". En aquest sentit, Barrera confia que es pugui fixar una data al setembre per a una nova comissió bilateral.El passat 2 de novembre, en plena aplicació del 155, el ple del Conselh Generau d'Aran va aprovar, per unanimitat, un manifest en defensa les institucions i el govern aranès. Les tres formacions amb representació al Conselh, Convergència Democràtica Aranesa (CDA), Unitat d'Aran (UA) i Partit Renovador d'Arties-Garòs (PRAG), van consensuant un manifest per reclamar el desplegament de la Llei d'Aran i reclamar el reconeixement de l'autogovern aranès en una futura modificació de la Constitució espanyola. D'altra banda, el conseller Maragall també ha defensat la llengua aranesa davant dels darrers embats que ha hagut d'afrontar.

