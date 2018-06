Alerta amb comprar mascotes per Internet

¿Vas a comprar una mascota por Internet?#TenCuidado existen muchas estafas y no es un libro o un pantalón, tiene vida. Hay muchas mafias que pueden aprovecharse de tus nobles sentimientos.#GConsejo Compra en tiendas autorizadas o mejor aún adopta. pic.twitter.com/IL6Amb839G — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 17 de juny de 2018

Compte a l'hora de comprar mascotes per Internet. Aquesta és una de les últimes recomanacions que ha fet pública la Guàrdia Civil a través de les xarxes socials. Segons han informat, existeixen nombroses estafes que tenen a veure amb els animals. En aquest sentit, han volgut conscienciar la ciutadania que una mascota "no és un llibre o un pantaló", sinó que "té vida".Per això, insten els ciutadans a no deixar-se anar pels sentiments i només a comprar en botigues autoritzades o acollir animals de protectores d'animals.Aquesta petició no s'efectua només per part de la Guàdia Civil, sinó que altres cossos de seguretat i associacions animalistes també intenten conscienciar la ciutadania al respecte. Segons indiquen, el 42% del comerç de gossos i el 22% del de gats és il·legal a l'Estat. Una situació que preocupa, ja que alimenta el tràfic de mascotes, sobretot, provinents de països de l'est d'Europa.La situació també l'ha denunciat l'advocacia espanyola en diverses ocasions, que ha demanat el compliment de la llei per plantar cara a aquestes màfies que, a més, fomenten el maltractament i abandonament d'animals.

