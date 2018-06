Torra, sobre la Guerra Civil: «No podem permetre que ens devori l'oblit»

El president de la Generalitat, Quim Torra, amb l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, al refugi antiaeri de la plaça de Maluquer i Salvador Foto: ACN / Laura Fíguls

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest diumenge les exposicions sobre els bombardejos de la Guerra Civil al Museu de Granollers i ha destacat la importància de recuperar la memòria històrica. "El que no podem permetre és que ens devori l'oblit. Exposicions com aquestes ens interpel·len 80 anys després per adonar-nos de la gravetat i les conseqüències de la Guerra Civil i també que contemporàniament estan passant fets com aquests al món", ha afirmat Torra, que ha estat acompanyat per l'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, en una visita a la ciutat.Torra ha assenyalat que exposicions sobre la Guerra Civil com les que ha visitat a Granollers demostren "fins a quin punt és tan important que recuperem tot el que vam perdre, tota la memòria històrica que hem oblidat". El president de la Generalitat ha afirmat que Granollers és "un dels puntals" dels esforços per recuperar la "memòria democràtica". Desenrunar emocions. 80 anys del bombardeig a Granollers. Art i memòria i Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya durant la Guerra Civil són les exposicions del Museu de Granollers que ha visitat la comitiva institucional encapçalada per Torra i Mayoral.La visita a la capital del Vallès Oriental ha començat amb una recepció institucional a l'Ajuntament, on l'esperaven l'alcalde i altres regidors. Allà ha signat el Llibre d'Honor i ha sortit al balcó, on hi ha penjat un llaç groc. Després de visitar el Museu de Granollers, Torra ha baixat al refugi antiaeri de la plaça de Maluquer i Salvador. Torra ha evitat respondre preguntes d'actualitat política.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)