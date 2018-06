Maria del Mar Bonet i el raper Elgio encenen la flama del Concert per la Llibertat d’Expressió

El raper Elgio al Concert per la Llibertat d'Expressió. Foto: ACN

Maria del Mar Bonet i el raper Elgio han estat dos dels primers noms que aquest diumenge han pujat als escenaris del Palma Arena per donar el tret de sortida al gran Concert per la Llibertat d’Expressió organitzat per l’Associació de Creadors i Artistes per la Llibertat Artística (ACALLAR). Fins a 40 formacions d’arreu de l’estat espanyol s’han sumat a un espectacle que s’allargarà tot el dia amb l’objectiu de rebutjar els processos judicials oberts els últims anys contra diversos artistes, com el cas de Valtònyc, condemnat a entrar a presó pel contingut de les seves cançons.Les lletres punyents d’Elgio han contrastat aquest matí amb els clàssics de la Nova Cançó de Bonet, que ha estat fortament aclamada després d’interpretar "Què volen aquesta gent". “És una cançó que està escrita fa molts anys però que s’adreça a la mateixa gent”, ha lamentat l’artista, que al mateix temps ha celebrat que el públic actual “se la continuï fent seva”.Bonet ha explicat que s’ha volgut sumar al concert d’aquest diumenge perquè “sempre” ha defensat el dret a la llibertat d’expressió. “I ara cal tornar a fer-ho pel que ha passat amb Valtònyc i per tot el que podria passar si deixem que la cultura sigui una moneda de canvi que res tingui a veure amb la llibertat”, ha afegit, reivindicant que la gent “ha de ser lliure de pensar, escriure i cantar el que vulgui”.La cantant mallorquina ha reclamat que l’espectacle del Palma Arena tingui una visió global “pels artistes d’aquí i els de fora”, advertint que és “perillós” que coincideixin diversos processos judicials vers la creació de cantants, dibuixants i còmics. “És perillós perquè després [els poders de l’estat] es veuen capaços de fer coses com el que va passar l’1 d’octubre”, ha reblat, afirmant que la llibertat d’expressió està “molt en risc”.Més contundent s’ha expressat el raper Elgio, que hores abans del concert ha criticat que “és molt estrany que un país que es considera democràtic es porti a la presó la gent per fer cançons”. Elgio ha assegurat que percep que la societat s’està “desmobilitzant” a l’hora de rebutjar els casos judicials contra els artistes, motiu pel qual ha aplaudit la iniciativa d’aquest cap de setmana. “Hem d’acceptar que no callarem i que l’única forma de conquerir el dret a expressar-nos es exercint-lo, fent concerts i cantar les cançons que vulguem”, ha assegurat.Elgio, condemnat a una pena de 2 anys i 1 dia presó de presó, a pagar una multa de 400.000 euros i a 8 anys d’inhabilitació pel contingut d’algunes de les seves cançons –en una sentència pendent de recurs-, ha assegurat que li fa “molt mal” que el seu col•lega Valtònyc hagi estat condemnat a entrar a presó amb sentència ferma, també pel contingut de lletres de cançons. En aquest sentit, ha lamentat que no “pugui” participar al concert d’aquest diumenge i ha fet una crida a “denunciar” aquesta situació “amb les màximes energies”.

