L'ANC rebutja qualsevol opció que no passi per un referèndum d'independència

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, rebutja de ple que el Govern negociï amb l'executiu espanyol qualsevol opció que no passi pel "referèndum d'independència". Així ho ha assegurat en una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio . La presidenta de l'Assemblea ha admès que a hores d'ara l'estratègia compartida amb els partits per assolir la independència "no hi és", "no està gaire definida", perquè tothom "s'està ressituant" per "tornar a fer l'assalt al cim".A més a més, Paluzie consideraria una "traïció" que el president Quim Torra negociés propostes com la que va posar sobre la taula el Cercle d'Economia (L'Estatut en forma de 'Constitució catalana) i emplaça a deixar expressions que serveixen per "maquillar l'autonomia estàndard'.La presidenta de l'ANC ha explicat que en cas que l'executiu de Pedro Sánchez es plantegés el referèndum i que aquest es fes de manera acordada i pactada amb l'Estat, s'hauria "d'escoltar" la proposta. Amb tot, està convençuda que "aquesta [proposta] no arribarà". En aquest sentit, recorda que el PSOE "va col·laborar" en l'aplicació de l'article 155 i no n'espera "res de fons", ja que "neguen el dret d'autodeterminació de Catalunya".

