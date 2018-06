Desaparegut un noi de 14 anys de Santa Coloma de Gramenet

URGENT el Roberto, amic de la família, ha desaparegut! Anava ahir de Santa Coloma a l’Escola Joso i no va arribar mai a classe. Té 14 anys, vesteix una samarreta negra Nike i pantalons grisos. Fa 1’75m. Si el veieu truqueu! pic.twitter.com/RT5Yi08KRr — Alba #CDR9B (@sssanjur) 17 de juny de 2018

Els Mossos d'Esquadra estan buscant un noi de 14 anys que aquest dissabte al matí ja no va tornar a casa seva, a Santa Coloma de Gramenet. Segons la família, l'adolescent va sortir a les 9.00 de casa cap a l'escola de dibuix de Barcelona, tot i que més tard no va tornar. Segons el centre de dibuix, el noi no havia assistit a classe.Per això, els pares van presentar una denúncia dissabte a la tarda als Mossos, i actualment ja s'ha organitzat una cerca per Barcelona i Santa Coloma. Als cartells penjats per la família es pot veure una fotografia del noi amb algunes dades sobre ell, com per exemple que es diu Roberto, que fa 1,75 d'alçada i que, quan va desaparèixer, vestia un pataló curt gris i una samarreta negra marca Nike.

