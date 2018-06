L'unionisme es concentra contra l'escola catalana a Sant Andreu de la Barca

Hoy estamos defendiendo los derehos de los más pequeños en San Andreu de la Barca. Mientras unos profesores apartan a niños y niñas por ser hijos de Guardias Civiles, nosotros gritamos ¡LIBERTAD! #PerUnaEscolaDeTots ❤️ pic.twitter.com/u1QBFp1byp — Joves Societat Civil Catalana (@JovesSCC) 17 de junio de 2018

Unes 300 persones s'han concentrat aquest diumenge a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), a prop de l'IES El Palau, convocades per les entitats unionistes, per clamar contra el "sectarisme i l'adoctrinament" de l'escola catalana. Societat Civil Catalana, VOX, l'Associació Espanyola de Guàrdia Civils i nou entitats més han volgut donar suport als alumnes d'aquest institut que van denunciar humiliacions pels professors arran de l'endemà de l'1 d'Octubre.Entre banderes espanyoles, tricornis de la Guàrdia Civil i banderes de Tabàrnia, la concentració s'ha desenvolupat en un ambient festiu. En declaracions als mitjans de comunicació, Bartolomé Barba, guàrdia civil destinat a Sant Andreu de la Barca i pare de dos dels alumnes denunciants de l'IES El Palau, ha destacat que l'acte "vol recordar i denunciar que a Catalunya s'adoctrina a les escoles encara que es vulgui negar i que la Generalitat s'ha apropiat"de les escoles per difondre el missatge independentista".Convocats pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), unes 500 persones van sortir al carrer el passat diumenge 10 de juny a Barcelona per protestar contra la repressió a la qual consideren que s'ha sotmès la professió docent els darrers mesos, després dels assenyalaments a 9 professors de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca i 8 professors més de la Seu d'Urgell per suposats delictes d'odi i adoctrinament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)