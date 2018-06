VÍDEO Així han viscut els migrants de l'Aquarius l'emotiva arribada al port de València

UPDATE L'#Aquarius entre dans le port de #Valence. La fin de l'attente est toute proche pour les 106 rescapés présents à bord depuis plus d'une semaine. pic.twitter.com/o2LX2Dk3AH — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) 17 de juny de 2018

El vaixell Dattilo, arribant al port de València Foto: Diari la Veu

Aquest és el Dattilo. El primer vaixell que arriba al port de València. És de la guàrdia costanera italiana i atracarà d'aquí a pocs minuts. Porta 274 dels 629 rescatats per l'Aquarius #inforac1 pic.twitter.com/pflEhwsFAL — Eudald Martínez (@Eudi7) 17 de juny de 2018

El vaixell Dattilo ha atracat fa uns minuts al moll de creuers 2 del Port de València. #ArribadaAquarius



▶️ https://t.co/FN9vCHlXef pic.twitter.com/ZV7h36Z1ue — À Punt Notícies (@apuntnoticies) 17 de juny de 2018

L'arribada de migrants de la flota de l'Aquarius al port de València ha estat emotiva des de tots els punts de vista. Amb crits d'alegria i aplaudiments s'ha viscut des de l'interior del vaixell, tal com mostra aquest vídeo de SOS Mediterranée France.Les tres naus de la flota de l’Aquarius ja han atracat al moll 1 del port de València, després de vuit dies de travessia. El primer, el Dattilo ha arribat a les 6.40 d’aquest diumenge, amb 274 persones a bord: 182 homes, 32 dones i 60 menors no acompanyats. El Dattilo, que depèn de la Guàrdia de Costa italiana, portava la major quantitat de menors.La resta de vaixells han anat arribant a continuació. A les 10.40 ha atracat a port i amb retard l'Aquarius, i també amb demora el tercer dels tres bucs de la flota, Orionbe de la Marina Militare. L'Aquarius ha arribat al port de València amb 106 migrants i l'Orionne en portava 250.Ara els tres bucs esperen al moll, posant tots els mecanismes i serveis perquè desembarquin els els 630 rescatats.El dispositiu d’acollida dels tres vaixells està format per 2.300 persones. Creu Roja té previst lliurar mil kits de primera necessitat, amb roba, sabates, higiene i barretes energètiques, a més de 15 tones de productes alimentaris.Segons ha informat el president de Metges Sense Fronteres, David Noguera, les persones que viatgen a bord “estan estables” tot i que es tracta d’un viatge “llarg i en condicions dures”. Així, ha explicat que aquesta ha estat una travessia “massa llarga” i ha insistit en recordar que la seva opció preferida “sempre ha estat desembarcar-los al port més proper”. A més, les condicions meteorològiques, amb vent i onades altes, “no han ajudat” i han provocat “molts episodis de marejos i de vòmits”.

