VIDEO L'impactant incendi en unes drassanes de Sant Carles de la Ràpita, des del mar

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingut cap a tres quarts de dotze d'aquest diumenge l’incendi que es va declarar dissabte a la nit, a les 21.07 hores , i que ha calcinat dues naus de la històrica empresa Construccions Navals Nicolau de la Ràpita. Una persona va haver de ser evacuada pel SEM a l’hospital d’Amposta, ferida menys greu.Segons els Bombers, un avís va alertar que s'havia iniciat un incendi a l’embarcador de les Muscleres, a l’anomenada “petita Venècia” de la Ràpita. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar una dotzena de dotacions de Bombers que a les tres de la matinada van poder donar el foc per controlat.Un dels testimonis que va trucar al 112 per donar l'avís ha explicat aque ràpidament va avisar del perill perquè allà hi havia "molta fibra, resines i materials inflamables".L’incendi, especifiquen els Bombers, ha cremat completament dues naus de producció de vaixells de les drassanes Nicolau, que sumen 2.000 m2, amb col·lapse estructural, així com embarcacions i materials diversos, i una zona de vegetació que hi havia entre elles, d’uns 5.000 m2. Es tracta d'una empresa emblemàtica i històrica a la Ràpita, amb un segle d'activitat.Aquest matí encara quedaven punts calents al perímetre i a dins, i tres vehicles d’aigua de Bombers de la Generalitat han estat remullant la zona des de fora. Cap a tres quarts de dotze del migdia el foc s’ha donat per extingit i les dotacions de Bombers s’han retirat de la zona.Dues persones de l’habitatge del costat de la nau van ser desallotjades i, segons els Mossos d’Esquadra, ja han pogut tornar al seu domicili. Des de fa unes hores també s’ha pogut reobrir la circulació a la TV-3408, que aquesta nit havia estat temporalment tallada a causa de l’incendi.Podeu veure aquí el vídeo des del mar, cedit per Albert Grassa:

