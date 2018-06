Torra defensa en un llibre que la independència és «irreversible»

El president de la Generalitat, Quim Torra, defensa que els esdeveniments que han succeït a Catalunya des del referèndum de l'1 d'octubre demostren que només hi ha un horitzó possible per a aquest país, i és convertir-se en Estat: "Avui sabem que la independència de Catalunya és irreversible". Així ho exposa en el seu llibre El quadern suís (Proa), on repassa en forma de dietari la seva estada d'un any i mig a Suïssa com a executiu d'una empresa d'assegurancesEn aquest aborda les singularitats del país, les seves connexions i diferències amb Catalunya, fins al seu amarg final. "Vaig arribar amb un futur professional brillant a l'horitzó i vaig tornar a casa amb el carnet de l'atur a la butxaca. La decadència i caiguda d'un executiu català d'assegurances consumada de manera absoluta", admet Torra que, no obstant això, destaca que a la seva tornada a Barcelona va saber reinventar-se al món editorial.En l'obra parla des de les seves preferències per certs formatges fins a les curiositats de la indústria de la xocolata. En aquest, les connexions amb Catalunya són constants: "Suïssa no ha volgut ser França ni Itàlia ni Àustria ni Alemanya. I ha combatut feroçment per allunyar-se dels perills de les assimilacions perverses".També combina observacions sobre la política catalana del segle XX, el record de l'exili de Mercè Rodoreda a Ginebra, els viatges d'autors com Gaziel, Eugeni Xammar i Josep Pla, i la proposta d'una obra de Ramon Llull com a manual per a les escoles de negoci.La part més política la reserva per a l'epíleg, escrit l'abril del 2018 i, per tant, només uns dies abans que Carles Puigdemont l'assenyalés com el seu successor: acabaria prenent possessió el càrrec el 14 de maig. "L'independentisme ha de fer alguna cosa més que guanyar, ha de defensar la seva victòria", indica.

