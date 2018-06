Aquests són els mòbils on WhatsApp deixarà de funcionar aviat

Al 2019 farà 10 anys del naixement de WhatsApp, una aplicació que ha canviat la manera com ens comuniquem i ha estès l'ús d'un nou "llenguatge": el de les emoticones.La versió actual d'aquest programa queda molt lluny del model que van llançar al mercat el 2009. Durant aquests anys la companyia ha introduït tot tipus de canvis, des dels gifs fins a les videotrucades, i es planteja afegir noves opcions.Així ho va anunciar fa un temps a través del seu blog oficial, on va donar a conèixer els sistemes operatius i mòbils on WhatsApp deixarà de funcionar d'aquí poc . Els primers afectats seran els usuaris dels Nokia S40: a partir de desembre l'app ja no es podrà utilitzar en aquests dispositius.Pel que fa al 2020, WhatsApp deixarà de funcionar en tots aquells mòbils amb un sistema operatiu Android 2.3.7 o anterior i en els iPhones amb iOS 7. Per tant, no es podrà utilitzar en l'iPhone 4, un dels smartphones més populars d'Apple.Per consultar quin sistema operatiu té el vostre mòbil, heu d'anar a "configuració" i accedir a l'apartat "sobre aquest mòbil" ("acerca del teléfono"). Allà podreu veure quina versió té el vostre smartphone.

