VÍDEO Així era el trajecte del ferrocarril que unia Girona i Olot el 1911

Ara que s'acosta l'estiu i que molts viatgers i turistes triaran, entre d'altres activitats, recórrer la Via Verda de Girona a Olot (o a la inversa), és bo de fer memòria i recordar que aquesta ruta antigament era ocupada per les vies del ferrocarril de via estreta conegut com el tren d'Olot o Carrilet, una línia de 54,8 quilòmetres de longitud en ample de via mètric (1.000 mm) que seguia les ribes dels rius Ter, Brugent i Fluvià i travessava la zona volcànica de la Garrotxa fins a arribar a Olot.El ferrocarril es va inaugurar l'any 1911, després que s'enllestissin les obres que havia iniciat el 1893 la companyia anglesa The Olot and Gerona Railways Co. Ltd., i es va clausurar –juntament amb la línia Girona-Sant Feliu de Guíxols– el 15 de juliol de 1969, ara farà quaranta-nou anys.El vídeo, filmat el 1911, recuperat pel Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l'Ajuntament de Girona, és atribuït a Fructuós Gelabert (Barcelona 1874-1952), pioner director, guionista, operador de càmera i productor cinematogràfic. Va ser el primer a rodar pel·lícules a Catalunya, amb filmacions que eren, sobretot, documentals, per bé que també alguns contenien argument. El film Guzmán el Bueno, rodat l'any 1910 amb la participació de Margarida Xirgu, és considera la seva obra mestra.S'hi pot veure part de la ruta del que és avui la Via Verda del Carrile t, amb un traçat de 57 quilòmetres que travessa tres comarques i dotze pobles per les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. La Ruta del Carrilet Olot-Girona té un suau pendent des d'Olot (440 m) fins a Girona (70 m) i el seu punt més alt se situa al coll d'en Bas, a 558 metres sobre el nivell del mar. El recorregut, apte per a vianants i bicicletes, es troba en molt bon estat, condicionat amb nous ponts, baranes i senyalització.La Ruta del Carrilet travessa paratges de gran importància paisatgística, ecològica i cultural. S´inicia a la Zona Volcànica de la Garrotxa i, sempre seguint el recorregut de l´antic tren de via estreta, arriba fins a la vall del Ter i les deveses de Salt i Girona. La via que antigament unia la Garrotxa i el Gironès permet ara conèixer els recursos naturals de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el castell d´Hostoles i els nuclis urbans d'Anglès, Sant Feliu de Pallerols i Girona, entre altres. Espais com les deveses de Salt o de Girona s´integren així mateix en aquesta ruta, que transcorre pròxima al Ter en el seu darrer tram i permet observar els aprofitaments que s´han fet dels recursos hidràulics del riu.A la capital garrotxina perviu l' Associació Amics del Trent d'Olot-Girona , fundada el 1999, l'objectiu principal de de la qual és la creació del Centre d’Interpretació del Ferrocarril Olot-Girona (CIFOG), que s'hauria d'ubicara l’edifici de l’antiga estació d’Olot amb un equipament que permetrà una mostra permanent sobre el ferrocarril, amb el material mòbil real, la col·lecció d’objectes del tren d’Olot, l’arxiu del fons documental i audiovisual, i l’exposició d’una gran maqueta totalment operativa de tota la línia ferroviària Olot-Girona. El projecte també proposava la construcció d’un parc ferroviari per a tren tripulat i la recuperació d’un tram de l’antiga línia ferroviària amb la finalitat de que hi circuli un tren turístic. Tanmateix, el projecte sembla ben aturat.L'actual local social de l'associació ocupa part d'una antiga nau industrial situada al carrer Terrassa, número 5, d'Olot. L’horari d’obertura és de 5 de la tarda a 8 del vespre de tots els dissabtes feiners de l’any (excepte els que hi hagi altres activitats organitzades per l'entitat).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)