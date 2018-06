Les demandes d'asil a Catalunya es duplicaran aquest 2018 fins a les 6.000

Catalunya ha registrat 2.207 demandes d'asil fins a maig i preveu duplicar les 3.925 sol·licituds del 2017, amb un total de 6.000 peticions a finals d'any. Ho ha explicat el secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, en una entrevista a Europa Press, on ha detallat que les sol·licituds d'asil han augmentat considerablement en els últims anys, especialment des del 2015 i 2016. Ha atribuït la tendència a l'alça a tres crisis migratòries que se sobreposen."Hi ha una crisi al refugi, en l'arribada de joves migrants no acompanyats i a la frontera sud", ha dit, per la qual ha recordat que aquest any han passat 11.000 persones, i 40.000 més esperen per creuar. Les causes de les migracions són, segons ha indicat, majoritàriament per fugir dels conflictes bèl·lics a Àfrica, però també per la inseguretat d'alguns països de Llatinoamèrica.En relació amb l'acolliment, Amorós s'ha mostrat satisfet amb la consolidació del programa català de mentors de refugiats, que actualment compta amb 330 voluntaris aparellats amb 210 demandants d'asil, i que té un total de 2.740 voluntaris. Tot i això, ha emfatitzat que trobar habitatge és una de les principals dificultats per als demandants d'asil, ja que les places residencials destinades al territori -1.928- no són prou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)