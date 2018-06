Google Maps descobrirà també la situació dels radars

A partir d'ara, els radars situats en determinats punts de la xarxa viària espanyola i catalana deixaran de ser un secret per als conductors. Aquells que ho desitgin, podran conèixer la seva ubicació a través de Google Maps , que ara ja informa de determinats aspectes relacionats amb el trànsit, com ara les retencions.Waze és una de les eines més conegudes per saber la situació dels radars, i aquesta és propietat de Google. Ara, el gran gegant d'Internet ha anunciat que la seva aplicació Maps s'actualitzarà amb informació directa de Waze. D'aquesta manera, els conductors usuaris de Google Maps no només coneixeran l'estat de les carreteres, sinó que també rebran alertes de redars fixes i mòbils, si ho desitgen.

