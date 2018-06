Margarita Robles, ministra de Defensa: «Els presos han d'estar a prop de les seves famílies»

Margarita Robles, nova ministra de Defensa del govern de Sánchez, considera que els presos “han d’estar a prop de les seves famílies i el seu entorn”. Així ho ha dit en una entrevista a El Mundo , que s’ha publicat aquest diumenge: “Si el jutge no té que prendre cap decisió sobre diligències procedimentals, i ha dit que no n’havia de prendre cap, considero que les persones privades de llibertat han d’estar el més a prop del seu entorn i la seva família. Si el govern ha de prendre decisions, valorarà les circumstàncies”.Preguntada sobre les perspectives sobre la reunió entre Sánchez i Torra diu que la posició del PSOE ha estat sempre molt clara: defensa de l’estat de dret i de la Constitució. “Fora de la Constitució no hi ha cap possibilitat de diàleg”.Sobre si Torra demana el dret a decidir, diu que quan arribi la pregunta “veurem”. “El que no estigui en el marc constitucional no trobarà suport”, insisteix.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)