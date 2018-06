VÍDEO Un virulent incendi calcina unes drassanes a Sant Carles de la Ràpita

Vista aèria de l'incendi a les naus Nicolau.

Nombrosos veïns s'han apropat a la zona.

Passades les 21 h. d'aquest dissabte una enorme columna de fum negre sorgida entre Sant Carles de la Ràpita i el Poble Nou del Delta ha alertat els veïns del territori a una distància de diversos quilòmetres a la rodona.L'incendi s'ha produït a les naus de les drassanes Nicolau, una de les empreses històriques de la població, fundades l'any 1917. Diverses dotacions de Bombers han treballat per intentar sufocar les flames, que tot això haurien calcinat per complet les instal·lacions.L'enorme columna de fum negra ha ocultat la visió a part de l'hemidelta dret i es podia veure des de diversos quilòmetres de distància, com el nucli urbà de la Ràpita i punts d'Amposta.A més de Bombers, al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de Mossos i Policia Local, que han tallat la carretera del Poble nou, on s'han apropat nombrosos veïns a observar el foc.

